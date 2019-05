Trezena a Santo António: concertos, exposições e visitas para toda a família

E como já manda a tradição, haverá no Museu de Lisboa – Santo António uma Trezena a Santo António, de sábado, 1, a 13 de Junho. Ao longo desses dias, trocam-se as orações por um programa de 13 dias com concertos, visitas, percursos, uma exposição de tronos, e actividades para toda a família. Tudo de entrada gratuita.

Este ano, o Museu destaca a vida do Santo em Lisboa, e das histórias sobre como Fernando – como foi baptizado – passou a António e como se tornou um doutor da igreja, que está bem explicado no colóquio “Da casa de Fernando de Bulhões à Igreja de Santo António”, sábado às 10.00. O dia fecha com um concerto de abertura da Orquestra da AMAC, na Igreja de Santo António, às 20.30.

No domingo, prepare-se para um passeio pelos sítios icónicos marcados pelos milagres de Santo António (15.30) e, mais à tarde, há teatro de animação para as famílias no Museu de Santo António com a actriz Joana Sapinho (18.00).

Para animar as festas, o guitarrista e compositor Diogo Clemente dá um concerto na Igreja com o nome do santo, às 18.30 de dia 5 de Junho. No dia 7, as caminhadas continuam, mas desta vez durante a noite com um passeio pelas festas de Santo António em Alfama – não se acanhe com o cheiro a sardinha.

No dia seguinte, há uma visita guiada (15.30) à exposição “A Procissão de Santo António em Lisboa”, patente até 30 de Junho no Museu de Santo António, e que materializa a habitual procissão pelo santo a 13 de Junho, com mais de 300 peças dos Irmãos Baraça, família associada ao galo de Barcelos.

Se quiser caminhar mais uns quilómetros, a 9 de junho há um passeio pelas igrejas da procissão de Santo António (11.30). A 10 de Junho, ocupe o feriado com os miúdos atrelados numa visita-jogo sobre as viagens deste santo popular (11.30), mas durante a tarde o culto e a vida de Santo António são discutidos numa visita orientada pelo museu (15.30).

Para fechar o programa de festas, Alexandra, Maria da Fé e Lenita Gentil dão espectáculo na Igreja de Santo António, numa homenagem às Marchas de Lisboa (18.30).

Largo de Santo António da Sé, 22. Sáb até 13 de Junho. reservas: servicoeducativo@museudelisboa.pt.

