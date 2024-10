Tribeca Festival Lisboa vai ter concertos gratuitos, de Dino D’Santiago a Gisela João

É no Hub Criativo do Beato – que também dá pelo nome de Beato Innovation District – que, nos dias 18 e 19 de Outubro, acontece o Tribeca Festival Lisboa, a primeira extensão europeia do Festival de Cinema de Tribeca, fundado em 2022 pelo actor Robert de Niro e pela produtora Jane Rosenthal. Os dois estão a caminho de Lisboa, para se juntarem a outros convidados, Whoopi Goldberg incluída. Mas entre filmes, podcasts e conversas sobre cinema, o Tribeca Festival Lisboa também terá música. E gratuita.

A participação no festival obriga à compra de bilhete, mas as portas do festival prometem abrir nos dois dias para uma série de concertos e DJ sets gratuitos, sempre às 19.30. A 18 de Outubro conte com Samuel Úria, Gisela João e Xinobi Live, enquanto no dia seguinte será a vez de Diana Castro, Dino D’Santiago e Progressivu e Blaya DJ Set.

Esta extensão do festival é promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e também pela SIC (Grupo Impresa). Em comunicado, Mónica Serrano – diretora de marketing, comunicação e Atelier Impresa – explica o plot twist musical da programação. “O Tribeca Festival Lisboa é uma celebração das mais diversas vertentes criativas e a música não é excepção. Por isso, abrir as portas do Beato Innovation District para todos os amantes da música para continuarmos, juntos, a celebrar a cultura, é algo que faz todo o sentido no ADN deste grande projeto.

Beato Innovation District. Rua da Manutenção, 1. 18 e 19 de Outubro às 19.30. Entrada livre



