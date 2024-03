Tromba de água assusta junto à Vasco da Gama. Mau tempo vai continuar em Lisboa

Prepara-se: Nelson, que se estende desde a Islândia até à região da Madeira, é apenas a primeira carruagem do comboio de tempestades que vai afectar o país pelo menos até meio da próxima semana.

A expressão “comboio de tempestades” é frequentemente usada para nos referirmos a uma sucessão de depressões. Pela amostra, os dias que se seguem não vão ser nada favoráveis a passeios. Esta quinta-feira, 28 de Março, os ventos fortes levaram à formação de uma tromba de água sobre o Estuário do Tejo. O fenómeno meteorológico – um grande vórtice colunar que ocorre ao longo de um corpo de água e está ligado a uma nuvem cumuliforme – foi filmado a atravessar o rio, vindo de Alcochete e passando pela ponte Vasco da Gama. Os vídeos estão a ser partilhados nas redes sociais desde o início da tarde.

⚠️ ÚLTIMA HORA

Tornado registado no Estuário do Tejo em Lisboa!#FMA #Nelson pic.twitter.com/7nv6A22Jsc — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) March 28, 2024

A maioria dos tornados tem um formato em cone, com a parte mais fina a tocar o solo ou a água. Podem atingir velocidades até 180 km/h, chegar aos 75 metros de diâmetro e percorrer metros ou centenas de quilómetros antes de desaparecer. Quando acontecem dentro de água, como parece ter sido o caso, são conhecidos como trombas de água e unem-se sempre a cumulonimbus, ou cumulus. Estas nuvens estão normalmente associadas a depressões, como a Nelson, e normalmente são sinal de que aí vem trovoada, granizo, chuvas e ventos fortes.

Tornado sobre a ponte Vasco da Gama em Lisboa pic.twitter.com/SAWON2EEBi — Rolê de Rua (@rolederua) March 28, 2024

Céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e persistentes, com apontamentos de trovoada durante a tarde. É o que nos espera até Domingo de Páscoa, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que também chama a atenção para a queda de neve nos pontos mais altos. Já as temperaturas não vão sofrer grandes alterações durante a semana, salvo a subida da mínima, que só volta a descer na sexta. A culpa é da depressão Nelson, que tem uma frente alimentada por um rio atmosférico, com ar subtropical, e vai causar chuva forte e intensa, com possíveis inundações. Na costa continental, entre os distritos de Viana do Castelo e Lisboa, vigora ainda um aviso laranja por agitação marítima até às 03.00 de sexta-feira.

+ Na sexta-feira, a Via-Sacra vai parar a Baixa de Lisboa