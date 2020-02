Trust: um estranho rapto em Itália

A série da HBO recria o célebre e controverso rapto do neto do magnata do petróleo John Paul Getty, em Roma, nos anos 70.

Em 1973, John Paul Getty III, neto do magnata americano do petróleo e nessa altura o homem mais rico do mundo, foi raptado por mafiosos em Roma, que exigiram um resgate milionário ao avô. Mas este recusou-se a pagá-lo.

John Paul Getty só meses mais tarde aceitaria negociar com os captores, depois de estes lhe terem enviado uma encomenda macabra: uma orelha do rapaz embrulhada num jornal.

Além do filme que Ridley Scott fez em 2017 sobre este célebre rapto, Todo o Dinheiro do Mundo (muito falado pela “eliminação” digital de Kevin Spacey, que interpretava John Paul Getty, e pela sua subsequente substituição por Christopher Plummer), foi feita uma série. Trust é realizada por Danny Boyle e escrita pelo argumentista Simon Beaufoy (The Full Monty, Quem Quer Ser Bilionário?) e chega esta semana à HBO.

Se o filme de Scott se baseava no livro Painfully Rich: The Outrageous Fortune and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty, de John Pearson, a série bebe directamente nos acontecimentos e pretende ser muito factual, com menos intromissões ficcionais do que Todo o Dinheiro do Mundo.

Donald Sutherland interpreta o papel do velho John Paul Getty, Harris Dickinson o do seu neto, Hillary Swank é a mãe do raptado e Brendan Fraser faz o chefe de segurança daquele, chamado para tentar libertar o rapaz. A rodagem de Trust decorreu quase toda em Itália.

