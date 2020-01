Tudo a tirar a roupa: está na hora de andar no Metro sem calças

É melhor deixar o pudor em casa neste dia. Está a chegar mais uma edição da iniciativa No Pants Subway Ride, o dia em que dezenas de destemidos se passeiam sem calças no metro. Marque o dia 12 de Janeiro na agenda.

Arrancou em Portugal há mais de uma década mas em Nova Iorque, onde a iniciativa teve origem, em 2002, já há muito que pessoas baixam as calças nas suas viagens diárias de metro. A iniciativa foi ganhando adeptos quando começou a espalhar-se por outras capitais como Londres, Moscovo, Madrid ou Paris.

Por cá, o objectivo é o mesmo: arrancar reacções de quem vê, sem ferir susceptibilidades. Neste dia o ponto de encontro será no Largo Camões, junto à estátua, e entre as 14.30 e as 18.00 é só deixar os membros inferiores a descoberto. A organização aconselha a levar um bilhete de metro e calças fáceis de tirar.

Ponto de encontro: Largo Camões. Dom 14.30. Entrada livre.

