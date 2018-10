Tudo aqui é rock, até Brecht. Não sabia? Vá a Almada

Peter Kleinert, encenador alemão, volta a Almada, de novo com Brecht. É a velha questão do ser bom ou pagar as contas.

Em 1981, Peter Kleinert, encenador alemão, fez com a Companhia de Teatro de Almada o espectáculo “A excepção e a regra”, de Bertolt Brecht. Recentemente, a mesma companhia voltou a cruzar-se com este nome, no site da Schaubühne, uma das casas de teatro mais importantes do mundo, em Berlim. Enviaram-lhe um mail para que viesse assistir ao Festival de Almada, Kleinert veio e no último dia de festival perguntaram-lhe se gostaria de voltar a trabalhar com eles. “Gostei do festival e vendo as condições do teatro, a estrutura, disse ‘sim, porque não?’”, conta. E ditou a história – mais a vontade de Kleinert, que quer o teatro realista, efervescente, narrativo – que voltasse a ser Brecht. A Boa Alma de Sé-Chuão estreia esta sexta-feira no Teatro Municipal Joaquim Benite, onde fica até 11 de Novembro.

Tal como na altura, o elenco é compostos por vários jovens actores nacionais escolhidos por Kleinert num casting em Maio. Mas essa é das poucas semelhanças entre os dois momentos: “O espaço é muito maior, agrada-me todas estas possibilidades de som, de luz, de design de palco, nesse aspecto é muito diferente. Em 1981 estávamos num pequeno espaço em Almada Velha, eles não tinham dinheiro. Essa é a grande diferença. Para mim o mais importante no teatro são os actores, na altura tive um elenco maravilhoso, tal como agora, nesse aspecto não há diferenças.”

Larguemos agora o enquadramento, que é tempo de nos fazermos a palco. O palco está aberto, desnudo, os figurinos e alguns pedaços do cenário correspondem aos limites da cena de um lado e a banda de rock pesado, quase a querer ser metal ou hardore – cujos elementos são o elenco mais o director musical Pedro Melo Alves. No centro uma estrutura metálica, espécie de lego de ferro com rodinhas, que também sugere uma gaiola com a diferença que esta se desfaz e se molda ao ponto de ser loja de tabacaria, fábrica de tabaco, casa de Chen Te (Rita Cabaço). Pois é, essa mesmo, a prostituta e pessoa mais bondosa de Sé-Chuão, que se já era boa pessoa, depois de ceder a sua casa para que três deuses – aliás, deusas, loiras, vestidas de preto e de trolley sempre em riste – possam pernoitar em Sé-Chuão, melhor se tornou.

Ou pelo menos era essa a sua ideia. Tais deusas, vendo que Chen Te não pediu nada em troca pelo alojamento, decidiram dar-lhe uma fortuna, deu-se uma chuva de notas. É aí que a ex-prostituta decide abrir uma tabacaria, mas, sabendo todo o cidadão da sua bondade, os fiados multiplicaram-se, as dormidas na loja à falta de outro tecto também. Sem melhor ideia Chen Te, já desesperada, decide criar um alter-ego, um primo que ao contrário da prima generosa era um empresário implacável.

Tudo isto, numa encenação praticamente musical, comandada pela música pesada, por um rock a descair para o metal, onde reina o dinamismo, o teatro dentro do teatro, o humor trôpego, onde tudo, como sugere Peter Kleinert “é música”. “Disse isto muitas vezes aos actores: tudo é música. Não é apenas a música, o texto, as transições, o cenário, tudo é música. Sempre que enceno marco desde cedo o ritmo, a peça tem de ter um ritmo, com espaço para estar mais alto às vezes, mais baixo noutras, é essencial.”

E se Kleinert nos permite uma pequena alteração à sua máxima: tudo aqui é rock. Ele próprio é rock. O elenco é rock. Chen Te é rock. Brecht é rock.

De Bertolt Brecht. Encenação Peter Kleinert. Com Beatriz Godinho, Érica Rodrigues, Inês Garrido, João Tempera, Miguel Raposo, Pedro Melo Alves, Rita Cabaço e Tomás Alves

Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada). Qua 16.00. Qui-Sáb 21.00. Dom 16.00. 13€.

+ As melhores peças de teatro para ver esta semana em Lisboa