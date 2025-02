Tudo sobre a quarta temporada de ‘Bridgerton’: novas paixões, uma história estilo Cinderela e narrativa à ‘Downton’

A terceira temporada de Bridgerton revelou-se bastante agitada. Resumo rápido: após anos a viver à margem, Penelope Bridgerton (Nicola Coughlan) assumiu o papel principal como o objecto das afeições de Colin Bridgerton (Luke Newton). O casal viveu o início do seu amor enquanto Penelope tentava – e falhava – esconder a sua identidade como Lady Whistledown. Acabou por ser desmascarada na procura da rainha Charlotte pela verdade, graças a uma impostora vestida de cor-de-rosa, mais conhecida como Cressida Cowper, e à boa e velha culpa. Colin perdoou-a pela mentira, ela e Eloise voltaram a ser melhores amigas, e a coluna de mexericos continua a circular – agora com uma nova assinatura.

Mas o que esperar da quarta temporada de Bridgerton? Com a rodagem já concluída em dois terços, a Netflix e a equipa da Shondaland deram algumas pistas sobre o que vem a seguir na alta sociedade britânica do século XIX.

Antevisão da quarta temporada de Bridgerton

Como presente do Dia dos Namorados, a Netflix abriu as portas do seu palácio da era da Regência para um evento especial de antevisão. Na agenda? Muitas informações sobre a trama da quarta temporada, um olhar sobre os trajes de época da série e uma sessão de perguntas e respostas com o elenco e a showrunner – tudo iluminado por cerca de um milhão de velas. Eis um vislumbre dos bastidores.

Do que se trata a quarta temporada de Bridgerton?

A quarta temporada centrar-se-á na história de amor de Benedict Bridgerton com Sophie, uma criada da classe inferior. A trama é baseada no terceiro romance da saga Bridgerton de Julia Quinn, An Offer from a Gentleman, com Luke Thompson e a actriz australiana Yerin Ha nos papéis principais. Antes da sua estreia na Netflix no próximo ano, conversámos com Thompson e com a showrunner Jessica Brownell para descobrir o que podemos esperar do novo capítulo.

Eis sete aspectos que marcarão a quarta temporada:

1. A vida dos criados virá à superfície

Pela primeira vez, o universo de Bridgerton expande-se e desce ao piso de baixo, segundo Thompson. Teremos um vislumbre do mundo para lá do brilho e do glamour da alta sociedade, à medida que Benedict se apaixona por Sophie, filha ilegítima do conde de Penwood, filha de uma criada. Agora, é forçada a desempenhar o papel de Cinderela para a nova mulher do pai, Araminta, e para as malvadas meias-irmãs, Rosamund e Posy. Personagens secundárias das temporadas anteriores, como o lacaio John, a governanta Mrs. Wilson, Celia e Mrs. Varley, terão mais tempo de ecrã.

2. Fantasia e contos de fadas serão temas-chave

O primeiro episódio define o tom encantado da nova temporada, com Lady Bridgerton a organizar um baile de máscaras inspirado em Sonho de uma Noite de Verão. É aqui que Benedict conhece Sophie. Brownell explica que Benedict, que na temporada anterior esteve envolvido num triângulo amoroso, representa a fantasia, enquanto Sophie, tratada como lixo pela sua família, simboliza a realidade. Juntos, terão de superar o choque de classes para que o seu amor floresça. Não faltarão elementos de conto de fadas, como escadarias, velas e o tema da meia-noite.

3. O foco vai estar numa heroína da classe trabalhadora

O que distingue Sophie das protagonistas anteriores é a sua astúcia. Sim, Daphne envolveu-se num duelo ao amanhecer, Kate conseguiu tornar o celibato sedutor e Penelope domina um sotaque de Derry, mas nenhuma delas foi forçada a limpar um bacio. Para sobreviver à crueldade da madrasta, Sophie é astuta, perspicaz e está sempre três passos à frente. “Ela tem estratégias que irão deixar Ben sem reacção”, diz Brownell.

4. Haverá novos romances

Quando deixámos Violet Bridgerton na última temporada, ela sentia-se atraída pelo irmão de Lady Danbury, Lord Marcus Anderson. A sua paixoneta começou quando este lhe devolveu uma luva perdida, o que levou a uma conversa animada e culminou numa dança no Baile Dankworth-Finch. Brownell revela que a quarta temporada mostrará essa relação a evoluir de namoriscos e risos para algo mais sério. Quanto à rainha Charlotte, terá de lidar com a nova dinâmica na sua relação com Lady Whistledown, agora que Penelope foi desmascarada como a misteriosa cronista.

“Sophie tem estratégias que irão deixar Ben sem reacção”

5. Os irmãos unirão forças

Com Daphne, Anthony, Colin e Francesca casados e Gregory enviado para Eton, “Eloise volta a estar nas garras da mãe”, diz Brownell. Depois de perder o marido devido a uma infeliz picada de abelha, a romântica incurável Violet Bridgerton fez da sua missão encontrar parceiros amorosos para os filhos – o que significa que Eloise voltará a enfrentar o mercado matrimonial. Mas onde há um obstáculo, há uma oportunidade. Na quarta temporada, Eloise junta-se à irmã mais nova, Hyacinth, para pregar partidas e inquietar Lady Bridgerton.

6. Bebés aristocráticos chegam à alta sociedade

Nesta temporada, veremos mais do filho de Colin e Penelope, que tem uma cabeleira ruiva exuberante, e conheceremos o primeiro bebé de Anthony e Kate, nascido durante a sua viagem à Índia. Quanto a Philippa e Prudence, cujo começo na vida conjugal foi menos do que promissor (lembrem-se da revelação de Philippa: “Nós beijamo-nos, ele faz um som estranho e depois vai trocar de calções”), resta saber se o casal conseguirá produzir um herdeiro varão.

"Eloise está novamente nas garras da mãe."

7. Taylor Swift terá um encore

Até agora, fomos brindados com versões clássicas de sucessos pop, incluindo “thank u, next” de Ariana Grande, “Dancing On My Own” de Robyn e “Wrecking Ball” de Miley Cyrus – sem esquecer a icónica cena da carruagem ao som de Pitbull. Isso não mudará na quarta temporada. Brownell adianta que podemos esperar mais covers de Taylor Swift. “Lavender Haze” de Midnights, talvez? Ou “Down Bad” do novo álbum The Tortured Poets Department? Há também rumores de que haverá um desvio para hinos do rock clássico, para combinar com a personalidade de Benedict.

8. Mr. Darcy está de volta

A nova temporada será a adaptação mais fiel de um dos livros de Bridgerton. Isso significa que passaremos mais tempo na mansão de Benedict, carinhosamente chamada de “A Minha Cabana”. Brownell sugere ainda uma cena crucial com um papagaio de papel e um enfoque na água, o que pode indicar que veremos Ben, tal como o seu irmão Anthony, a exibir os abdominais num lago. Se o livro servir de referência, a sua cena Mr. Darcy acontece quando ele se despe para praticar natação.

Qual é a data de estreia da quarta temporada de Bridgerton?

Ainda não há uma data oficial de lançamento, mas espera-se que chegue à Netflix em 2026.

