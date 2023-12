Às duas por três, ‘Bridgerton’ já não é série de uma estreia só

A agenda das estreias do próximo ano já mexe, entre novas séries e novas temporadas de séries que têm conquistado o público. É o caso de Bridgerton, uma das séries mais populares da Netflix. As datas da terceira temporada foram reveladas pelo serviço de streaming esta terça-feira: Bridgerton irá estrear em duas partes, a primeira a 16 de Maio e a segunda a 13 de Junho.

A adaptação dos livros homónimos da romancista Julia Quinn chegou à Netflix em 2020, precisamente duas décadas após o primeiro livro chegar às prateleiras. Uma história ambientada na Inglaterra do início do século XIX, que segue a família Bridgerton, da alta sociedade londrina de então.

Esta estreia repartida acontece nos mesmos moldes que outra série de época da Netflix. A sexta e última temporada de The Crown também chegou às fatias: a primeira parte estreou a 16 de Novembro, enquanto a segunda só chega esta quinta-feira, 14 de Dezembro. É, de resto, o que empresa tem feito com as séries de maior sucesso – porque consegue gerar assim dois picos de novos subscritores e não apenas um, que é o acontece quando as temporadas estreiam na íntegra.

