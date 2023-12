‘Succession’ e ‘Barbie’ lideram nomeações aos Globos de Ouro

Já são conhecidos os nomeados aos prémios norte-americanos que distinguem as melhores produções do ano na televisão e no cinema. ‘Homicídios ao Domicílio’, ‘The Bear’ e ‘Oppenheimer’ também estão entre os favoritos.

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood divulgou esta segunda-feira os nomeados aos Globos de Ouro 2024, numa edição que conhece duas novas categorias: Melhor Blockbuster e Melhor Performance num Espectáculo de Stand-Up. Mas o destaque vai para as categorias tradicionais e para duas produções que, sem surpresas, encabeçam a lista de nomeados: o filme Barbie e a série Succession, que alcançam nove nomeações cada. O que não impede que tenham forte concorrência no seu encalço.

Começando pelo cinema. Barbie foi um dos filmes sensação de 2023 e é sem surpresas que lidera os nomeados. Greta Gerwig consegue a nomeação para Melhor Realização, assim como para Melhor Argumento, na companhia de Noah Baumbach. Barbie está ainda nomeado para as categorias de Melhor Filme – Musical e Comédia e Melhor Blockbuster. No que toca ao elenco, Margot Robbie está nomeada para Melhor Actriz e Ryan Gosling para Melhor Actor Secundário. Curiosamente, as restantes três nomeações são na mesma categoria, a de Melhor Música, com os temas “What I Was Made For?” (Billie Eilish e Finneas O'Connell), “I'm Just Ken” (Mark Sonson e Andrew Wyatt) e “Dance The Night” (Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa e Caroline Ailin).

E claro que o segundo filme mais nomeado para os Globos de Ouro é Oppenheimer, que rivalizou com Barbie nas bilheteiras (até chegar Super Mario Bros. — O Filme). Oppenheimer está também nomeado para Argumento (Christopher Nolan), Realização (Christopher Nolan), Actor Secundário (Robert Downey Junior) e Blockbuster, mas as restantes categorias não fazem sombra a Barbie. São elas Melhor Banda-Sonora (Ludwig Göransson), Melhor Filme – Drama, Melhor Actor (Cillian Murphy) e Melhor Actriz Secundária (Emily Blunt). Seguem-se os filmes Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e Pobre Criaturas, de Yorgos Lanthimos, com sete nomeações cada.

No campeonato da televisão, Succession. A série da HBO Max tem nove nomeações e oito são para o elenco. Além de estar nomeada para Melhor Série – Drama, Succession conquista também as categorias de Actriz Secundária (J. Smith-Cameron), Actriz (Sarah Snook), Actor Secundário (Alan Ruck, Alexander Skarsgård e Mathew MacFadyan) e Actor (Brian Cox, Jeremy Strong e Kieran Culkin).

Em segundo lugar, e em ex-aequo, são as séries Homicídios ao Domicílio e The Bear que conquistam mais nomeações, com cinco para cada lado. As duas produções da Disney estão nomeadas para Melhor Série – Musical ou Comédia e igualam as nomeações dos actores. Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin garantiram nomeações nos papéis principais de Homicídios ao Domicílio, que nesta última temporada contou com Meryl Streep, nomeada para Actriz Secundária. Em The Bear, estão nomeados Jeremy Allen White (Melhor Actor, galardão que conquistou o ano passado), Ano Edeberi (Actriz) e Ebon Moss-Bachrach (Actor Secundário). Seguem-se as séries The Crown (com quatro nomeações), Beef, Daisy Jones & The Six e Fargo, com três nomeações cada.

Já a nova categoria Stand-Up arranca cheia de estrelas. Estão nomeados os espectáculos Amy Schumer: Emergency Contact; Chris Rock: Selective Outrage; Ricky Gervais: Armageddon; Sarah Silverman: Someone You Love; Trevor Noah: Where Was I; e Wanda Sykes: I’m an Entertainer. A lista de nomeados é extensa e pode ser consultada no site oficial dos Globos de Ouro. A cerimónia está marcada para 7 de Janeiro.

