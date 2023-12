HBO Max volta a chamar a música portuguesa para o streaming, agora Richie Campbell

Acoustic Home é uma produção espanhola, mas nasceu com vocação para jangada peninsular. O talento ignora fronteiras e esta série documental dedicada à música propôs-se a cruzar audiências de Espanha e Portugal e aprofundar o olhar dos espectadores sobre artistas em voga nos dois países (mais Espanha do que Portugal, já se sabe). Estreou-se em 2021, regressou em 2023 e a nova leva de episódios que chegará em 2024 está a ser filmada em Biscaia, no País Basco. E o primeiro nome português confirmado no alinhamento foi anunciado nesta quarta-feira pela HBO Max: Richie Campbell.



É provável que haja outro. Na primeira temporada, Dino D’Santiago e Plutonio foram os protagonistas nacionais. Na segunda, Ana Moura e Nenny. É fazer as contas. Até porque, tal como as anteriores, a terceira temporada terá dez episódios, com cerca de uma hora cada, e, além de Richie Campbell – “considerada uma das vozes mais importantes e internacionais da música em Portugal”, escreve a HBO Max em comunicado –, estão só confirmados mais três artistas espanhóis: Vicco, Coque Malla e Alizzz.

Segundo a HBO Max, o formato desta temporada “incluirá uma visão mais cinematográfica, transformando cada episódio numa experiência sensorial do artista protagonista e aproximando o espectador de viver uma experiência imersiva do ponto de vista das suas músicas tocadas ao vivo”. “Entre as novidades desta temporada, será o artista quem guiará o seu próprio episódio, interpretando os seus maiores sucessos e narrando as etapas mais importantes da sua carreira profissional, acompanhado por uma câmara que estará presente nos seus momentos mais íntimos antes, durante e depois do concerto”, lê-se ainda.

Richie Campbell esgotou a Altice Arena a 27 de Abril, num espectáculo de celebração dos seus dez anos de carreira que contou com um manancial de convidados: Slow J, Gson, Plutonio, Yuri N5, Lord XIV, Dengaz, Mishlawi e Kel-P. Serão os bastidores desse concerto que vamos ver? Teremos de esperar por 2024. Até lá, os fãs continuarão o rodar o disco deste ano, Heartbreak & Other Stories, o quinto álbum de estúdio na sua discografia multiplatinada e na qual ecoam ritmos do reggae, do afrobeat, do r&b e do dancehall.

