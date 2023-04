Série da HBO Max sobre talentos musicais vai ter Nenny e Ana Moura como protagonistas

Acoustic Home é um projecto da Sony Music que dá a conhecer de forma mais aprofundada a história de artistas musicais ibéricos, na sua maioria espanhóis, mas onde portugueses têm também merecido destaque. Foi o caso de Plutónio e Dino D’Santiago na primeira temporada, emitida em 2021. Com o mesmo número de episódios, dez, chega à HBO Max a segunda temporada a 28 de Abril, onde estão sob foco as artistas portuguesas Nenny, no episódio seis, e Ana Moura, no episódio 10, para fechar em grande.

Gravada nas Ilhas Canárias, a segunda temporada desta série documental inclui ainda os talentos dos cantores espanhóis Pol Granch, La Oreja de Van Gogh, Pablo López, Malú, Abraham Mateo, Ana Torroja, Álvaro de Luna e Sergio Dalma.

Em cada um dos episódios, é dada a conhecer a vida e obra de um artista em conversas lideradas não só pelo jornalista espanhol Miquel Corral, mas também por Ana Ventura, que conduz as entrevistas com as artistas portuguesas. Ana Ventura é uma jornalista especializada em música e autora dos dois volumes da biografia dos Xutos e Pontapés, À Minha Maneira (2019-2020). No próximo dia 27 de Abril lança também o livro Da Weasel – Uma Página da História.

No episódio de Nenny, chamado "Nenny e a Conquista do Mundo Masculino", foram convidados artistas como Wet Bed Gang, Capicua ou Supa Dust, mas ainda não foram divulgadas mais informações sobre o episódio dedicado a Ana Moura.

