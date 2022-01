Turismo sustentável: Mafra já é uma Biosphere Destination

O concelho de Mafra já recebeu o selo internacional Biosphere Destination. Esta certificação, atribuída pelo Instituto de Turismo Sustentável, “representa o culminar de um exigente processo, iniciado com a assinatura da Carta de Compromisso no simbólico Dia do Município, em 21 de Maio de 2020”.

A novidade foi anunciada pela autarquia na quarta-feira, 5 de Janeiro. “Mais do que a notoriedade nacional e internacional, ambicionamos que esta certificação seja um estímulo à qualificação da oferta para os operadores locais e também um critério de escolha do destino pelos turistas nacionais e estrangeiros”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva.

Para a atribuição do selo Biosphere Destination, foi feito um “exaustivo diagnóstico, envolvendo entidades externas e diversos serviços municipais”, contando-se ainda “vários momentos de auscultação pública”. Mas Mafra tem de continuar a assegurar a implementação de um modelo de desenvolvimento turístico capaz de garantir uma relação equilibrada entre a actividade humana, a protecção do ambiente e a preservação e conservação do património histórico-cultural.

No âmbito da certificação, já foi elaborado um Plano de Acção para a Sustentabilidade, estando actualmente em curso diversas iniciativas, que vão ao encontro dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Destaca-se, por exemplo, a criação de uma rede municipal de protecção ambiental, o alargamento da rede de percursos cicláveis e pedonais urbanos, a expansão da rede de percursos pedestres, a criação de um manifesto para o turismo responsável e a constituição do Observatório do Turismo.

Segundo a autarquia, o Observatório do Turismo vai servir para “recolher e apresentar informação sobre a evolução dum conjunto de indicadores, essenciais para o entendimento da sustentabilidade do território enquanto destino”. Na área do Ambiente e Alterações Climáticas, os objectivos passam por monitorizar a água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, produção e consumo responsáveis, acção climática, proteger a vida marinha e proteger a vida terrestre.

Este é o segundo concelho português a receber o selo do Instituto de Turismo Sustentável. O primeiro foi atribuído a Vouzela, no final de 2021. Anteriormente, o certificado Biosphere Destination também já tinha sido conquistado pelas Aldeias Históricas de Portugal e pela Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica (Trás-os-Montes, Salamanca e Zamora). A região do Alentejo está também em vias de cumprir os objectivos da ONU e receber o certificado Biosphere Destination.

