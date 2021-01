TVCine arruma a casa com novo serviço on-demand

De forma simples, organizada, e com gravações automáticas por mais tempo. É assim que o TVCine apresenta as potencialidades do seu novo serviço on-demand, cujo lançamento está marcado para a próxima terça-feira, 19 de Janeiro. O TVCine+ vai funcionar como uma “extensão” da actual oferta, reunindo numa única plataforma o catálogo dos quatro canais da marca – Top, Edition, Emotion e Action –, com “centenas” de filmes e séries de televisão. Os subscritores destes canais premium não terão de pagar mais para ter acesso.

O serviço estará disponível em todos os operadores nacionais (MEO, NOS, Vodafone e Nowo), que já disponibilizavam os conteúdos TVCine nas respectivas aplicações, permitindo o acesso fora de casa (ou, pelo menos, longe da televisão). Um recurso que, de resto, será abrangido pelo novo serviço – além da box, o TVCine+ também chegará aos dispositivos móveis, através das apps das operadoras, de acordo com o comunicado divulgado nesta quinta-feira.

“Com o TVCine+ é possível ver os melhores conteúdos, a qualquer hora, dentro e fora de casa”, lê-se nessa nota de imprensa, que sublinha ainda a harmonização destes canais com a actual forma de ver televisão, “em modelo não linear”. O TVCine acrescenta ainda que os filmes e séries que exibe nos seus canais “ficam disponíveis mais tempo, por um período superior aos sete dias das gravações automáticas” (algo que acontece por defeito na box).

Os caminhos para ter acesso a este serviço on-demand diferem consoante a operadora. A partir de dia 19, os subscritores encontram-no percorrendo estes passos: no MEO, premindo o botão vermelho do comando nos Canais TVCine; na NOS, indo a Videoclube, Pack Conteúdos, TVCine+; na Vodafone, acedendo ao menu das Apps ou premindo o botão azul do comando nos Canais TVCine; e na Nowo, em Videoclube, Séries, TVCine+.

A assinatura dos quatro canais custa 10€ por mês e o comunicado sobre o novo serviço aproveita para recordar que o TVCine “trabalha directamente com os principais estúdios e distribuidores a nível mundial, assegurando a exibição do que de melhor e mais recente se faz na indústria”, tendo uma programação “com grandes estreias, filmes inéditos em Portugal, programação especial de grandes clássicos, filmes de culto, documentários, curtas, filmes para toda a família, produção nacional e ainda as séries mais aclamadas e premiadas”. A grelha de programação pode ser consultada aqui.

+ As melhores razões para ligar a televisão esta semana