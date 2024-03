‘Twisted Metal’, uma série que é um jogo de sobrevivência a alta velocidade

A mais antiga franquia de jogos da Playstation, Twisted Metal, inspirou uma série. É o segundo título da gigante de videojogos a chegar ao pequeno ecrã, depois de The Last of Us (HBO Max), um dos sucessos do ano passado. O primeiro título do jogo de combate de veículos Twisted Metal chegou às prateleiras em 1995 e, uma dezena de versões mais tarde, acabou por merecer uma adaptação televisiva em dez episódios de meia hora. A estreia de Twisted Metal, a série, aconteceu em Julho de 2023, nos EUA, no streaming da Peacock. Chega finalmente a Portugal a 27 de Março, através da Prime Video.

Há 20 anos, o mundo acabou. Um vírus tomou conta dos computadores, afectou a electricidade e as comunicações, a internet deixou de existir e instalou-se o caos. As grandes cidades ergueram muros e atiraram os criminosos à sua sorte, num mundo violento onde reinam os carros e as armas a fazerem lembrar os filmes Mad Max – e onde nem todos merecem a má sorte. O ano da “queda” é 2002, o que nos diz que a acção de Twisted Metal acontece numa realidade alternativa, onde conhecemos John Doe, um “leiteiro”, título atribuído a pessoas responsáveis por levar encomendas de uma cidade fortificada para outra, sem nunca poder entrar. Um dia, na cidade de Nova São Francisco, a directora de operações Raven faz-lhe uma proposta irresistível: se conseguir ir buscar um pacote misterioso a Nova Chicago e regressar num prazo de dez dias, concede-lhe a cidadania, um sonho antigo de John. Mas para já chegar terá de enfrentar 31 horas e 3424 km de distância (fonte: Google Maps) e excêntricos personagens que prometem fazer-lhe a vida negra. Polícia incluída.

©Skip Bolen/Peacock Stephanie Beatriz, Anthony Mackie e EV3L1N

Ao contrário da série The Last of Us, e embora partilhem um mundo pós-apocalíptico como cenário de fundo, Twisted Metal é uma comédia de acção com um orçamento mais modesto. Mas também tem caras conhecidas no elenco. No papel do protagonista amnésico John vemos Anthony Mackie, actor que tem vestido o fato do super-herói Falcon dos filmes e minissérie da Marvel; e que tem como sidekick a rebelde Quiet, uma mulher em busca de vingança interpretada por Stephanie Beatriz, de quem os fãs de Brooklyn Nine Nine se recordam no papel da polícia Rosa Diaz. Enquanto o personagem John Doe parece ser inspirado num personagem homónimo que entrou em dois dos jogos da franquia – Twisted Metal: Black (2001) e Twisted Metal: Lost (2008) –, Quiet é uma das novidades da adaptação. No cenário oposto, a série Twisted Metal recupera a grande figura dos jogos: Sweet Tooth. Um palhaço assassino foragido de um manicómio e alter-ego lunático de Marcus Kane, também conhecido pela alcunha de “Needles Kane”, um homem doentio, faminto por fama e aplausos que conduz uma carrinha de gelados igualmente letal. Uma personagem que ganha vida na série com a ajuda de dois homens: o lutador de wrestling Joe Seanoa dá-lhe corpo e o actor Will Arnett (Arrested Development) dá-lhe voz. De resto, são muitos os personagens que saem de jogos para esta série, como Raven, interpretada por Neve Campbell, a actriz heroína dos filmes Gritos; ou o Agente Stone, responsável por manter a ordem fora das muralhas, mas para quem a fome não é uma desculpa para quebrar a lei. É interpretado por Thomas Haden Church, nomeado ao Óscar de Actor Secundário pelo seu trabalho em Sideways (2004).

©Skip Bolen/Peacock Neve Campbell

Não é preciso ser um gamer para ficar entretido com o enredo da série, mas há algumas referências à jogatina. Por exemplo, numa perseguição e tiroteio num centro comercial abandonado, vê-se uma caixa do jogo original da Playstation a voar e a ir parar ao vidro de EV3L1N, a matrícula que dá o nome a carro de John, um Subaru WRX todo quitado com armas (e CDs). O próprio carro tem botões com funções semelhantes aos comandos da consola junto ao volante e numa cena John activa o famoso cheat code Konami (Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A, Start) para escapar durante uma perseguição. O contrário não seria de esperar, já que ao leme de Twisted Metal está o criador dos jogos David Jaffe, aqui na cadeira de um dos criadores da série, acompanhado por Rhett Reese (Deadpool, Zombieland) e Michael Jonathan Smith (Cobra Kai). Outra curiosidade é a utilização do alfabeto leet, que mistura letras, números, pontuação ou omissões de caracteres. EV3L1N é um dos exemplos, assim como o nome de todos os dez episódios de Twisted Metal, do primeiro, “WLUDRV”, ao último, “SHNGRLA”.

E está confirmada uma segunda temporada, avançou o actor Anthony Mackie, também produtor executivo, durante a cerimónia dos The Game Awards em Dezembro passado, onde a série esteve na categoria Melhor Adaptação, prémio atribuído a The Last of Us. “Ponham todos o motor a trabalhar porque vão dar mais uma volta com John Doe.” Num comunicado citado pela imprensa norte-americana, o co-criador Michael Jonathan Smith prometeu que a segunda temporada terá “caras conhecidas e novos inimigos sinistros no tão esperado torneio Twisted Metal”. E é possível que chegue aos ecrãs no próximo ano.

Ao lado de The Last of Us, esta é uma série saída da Playstation Productions, que tem por missão adaptar jogos da marca ao audiovisual. E estão mais títulos a caminho no formato série, como God of War e Horizon. Dos mesmos estúdios saíram os filmes Uncharted (2022) e Gran Turismo (2023), aos quais se irão juntar outros títulos ainda em desenvolvimento, como Days Gone, Ghost of Tsushima, Gravity Rush e Until Dawn.

Prime Video. Estreia a 27 de Março (T1)

+ O trauma tem piada? Nesta série, tem – e bastante