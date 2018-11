Two Pack Travel: ligar as pessoas através da comida

Marta e António trabalhavam na indústria da restauração há já alguns anos quando decidiram dar aquele passo que muitos receiam: deixaram tudo para trás e partiram em viagem para comer o mundo. Literalmente. No regresso, criaram o Two Pack Travel, uma plataforma para organizarem eventos gastronómicos pop-up e “conectar as pessoas através da comida”. O primeiro é este fim-de-semana, na Cozinha Popular da Mouraria, em Lisboa.

“Começámos no Nepal, onde conseguimos organizar um jantar nos Himalayas em Ghorepani, em pleno trekking para os Annapurnas. Comprámos o frango pelo caminho e subimos a montanha”, contou-nos Marta Fernandes, que depois de estudar gestão hoteleira, trabalhou na Austrália e no Brasil como assistente de direção do grupo Vila Galé e, antes de partir para a aventura, como coordenadora de grupos e eventos do The Independente Collective. António é o chef e no currículo conta com trabalho de cozinheiro em Londres ou em São Paulo, no estrelado D.O.M – em Lisboa esteve no The Insólito.

A primeira etapa correu bem e prosseguiram para a Índia para depois juntar mais de 100 pessoas em Goa e Kerala. “Íamos traçando a nossa rota e enviando e-mails para saber quem queria partilhar as cozinhas connosco por uma noite. Partimos para o Sri Lanka, e daí para Kuala Lumpur com pop-up marcado numa cozinha high tech em duelo 'saudável' com a chef local”, recorda Marta.

Do contacto com as diferentes culturas e gastronomias por onde andaram, surgiu a vontade de continuar “este movimento de partilha entre as comunidades”, que incluía idas aos mercados locais, troca de receitas e adaptarem-se às diferentes condições de cada cozinha. E quiseram trazer esse sentimento para Portugal.

Domingo, dia 2, há um destes jantares pop-up na Cozinha Popular da Mouraria, com um menu tanto vegetariano como não vegetariano, com entradas como as chamuças com molho de iogurte, menta e limão e um caril seco ora de camarão ora de quiabo com chapati de trigo ao estilo de Kerala. Nos pratos principais há mão de borrego ou um prato com couve-flor, uns quanto acompanhamentos, e bebinca para sobremesa.

Por enquanto ainda não têm um calendário fixo e estão à procura de novos lugares e parcerias, mas a ideia é tornar estes almoços ou jantares pop-up numa coisa regular. “Esta primeira série, no próximo domingo, é o segundo Pop Up em Portugal e é inspirada nos menus da viagem”, explicam.

E, apesar de ainda não terem mais nada marcado, já têm ideias do que querem fazer a seguir: algo ligado à filosofia “nose to tail”/”zero wasting” que influenciou muito o estilo de António como chef no restaurante St. John em Londres.

Estes eventos não serão apenas para lisboetas e querem utilizar Melides, onde vivem, como cenário para os dias de Verão. “Queremos promover conexões através da comida com os nossos clientes e as comunidades locais, proporcionando encontros com aqueles que plantam os nossos legumes, que fazem o vinho ou vão todos os dias à pesca”, resume Marta.

Além desta plataforma, Marta e António têm um serviço de catering privado que os leva pelo país todo, mas sempre com uma cozinha fresca e honesta. “É o nosso estilo. Eu diria que é confort food.”

