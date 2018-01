U2 marcam segundo concerto em Lisboa

Os bilhetes para o concerto dos U2 no dia 16 de Setembro esgotaram em poucas horas. A banda irlandesa não perdeu tempo e marcou uma segunda data: dia 17 de Setembro, no Altice Arena.

A notícia chegou no dia 16 de Janeiro. Os bilhetes, com valores entre os 37 e os 325 euros, foram postos à venda esta sexta-feira, dia 26. Esgotaram em poucas horas – quer online, no site da Blueticket, quer nas lojas físicas da MEO – com filas de espera de centenas de pessoas.

Mas não desespere: os U2 acabam de anunciar uma segunda data para a eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour em Lisboa. É no dia 17 de Setembro e a nova corrida aos bilhetes acontece a 2 de Fevereiro.

A digressão mundial da banda irlandesa tem início a 2 de Maio em Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos), chegando à Europa a 31 de Agosto, em Berlim, para uma série de datas que incluem Colónia, Paris, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amsterdão, Milão, Manchester, Londres e Lisboa, nos dias 16 e 17 de Setembro.

A eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour segue-se ao 14º álbum da banda irlandesa, Songs of Experience, lançado em Dezembro de 2017.

+ Os concertos mais aguardados de 2018