Uber Assist é o novo serviço para pessoas com mobilidade reduzida

Esta quinta-feira, 3 de Dezembro, celebra-se o Dia Internacional das Pessoas com Diversidade Funcional e, para o assinalar, a Uber lança um novo serviço para mobilidade reduzida em Portugal, o Uber Assist. Em parceria com a Associação Salvador, este novo serviço permite que pessoas com diversidade funcional façam viagens em segurança com motoristas com formação em situações como dobrar ou desdobrar cadeiras de rodas ou orientar pessoas com falta de visão, por exemplo.

“Estamos empenhados em desenvolver soluções de mobilidade para que todos tenham oportunidade de viajar do ponto A ao ponto B. Desenvolvemos um serviço seguro e confortável que está disponível para todos. Apenas motoristas que receberam a formação dada em parceria com a Associação Salvador sobre como comunicar e agir perante utilizadores que precisem de ajuda extra ao viajar, estarão qualificados a realizar viagens Uber Assist”, explica uma nota sobre o novo serviço.

O objectivo do Uber Assist é permitir uma maior autonomia dos utilizadores com mobilidade reduzida que não precisam de veículos adaptados. Foi pensado para qualquer pessoa com “qualquer tipo de deficiência motora, sensorial ou intelectual, bem como idosos e grávidas que optem por ser atendidos por motoristas qualificados”. No entanto, também está disponível para qualquer outro passageiro “que sinta a necessidade de ajuda extra para viajar”.

Para pedir uma viagem com o novo serviço, ao abrir a aplicação da Uber, deve seleccionar a opção ‘Assist’. Se não lhe aparecer no ecrã, deslize o dedo para ver todos os produtos disponíveis. O Uber Assist está disponível em todo o território nacional e tem o mesmo preço do serviço mais comum, o Uber X.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Estação do Colégio tem três novos elevadores que a tornam mais acessível