Estação do Colégio Militar ganhou três novos elevadores e tornou-se acessível

A instalação dos três equipamentos permite assim que uma das estações mais utilizadas da linha azul esteja dotada com uma infra-estrutura adaptada a utilizadores com mobilidade reduzida.

Em Lisboa, a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida às estações de Metro nem sempre é garantida. A falta de elevadores e rampas já é um problema conhecido na rede de transportes da cidade. Para colmatar essa necessidade, esta segunda-feira foram inaugurados três elevadores que farão a ligação entre o cais de embarque, o átrio e a superfície na estação do Colégio Militar.

O novo elevador que faz a ligação à superfície foi instalado junto a uma das entradas principais do Centro Comercial Colombo. “Com estes novos equipamentos os clientes passam a contar com mais uma estação dotada de plena acessibilidade”, escreveu o Metro numa nota no seu site.

A obra agora concluída faz parte dos trabalhos de reabilitação da estação do Colégio Militar, construída há 30 anos, que deverão estar finalizados este mês. “Sendo uma das estações mais utilizadas da rede, vem apresentando, especialmente nos últimos anos de exploração, algumas patologias estruturais que – numa lógica de manutenção preventiva – devem ser corrigidas”, detalha a empresa.

Está prevista também a melhoria de instalações técnicas, da sinalética da estação e a limpeza de revestimentos.

