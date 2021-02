Uber Eats faz parceria com FNAC e leva livros ao domicílio em 30 minutos

Pedir um livro para casa como se estivesse a encomendar o almoço já foi uma realidade distante, agora nem tanto. A cadeia FNAC uniu forças com o Uber Eats e a partir desta quinta-feira, 25, vai ser possível encomendar milhares de livros da loja mais próxima.

Numa altura de confinamento, em que muita gente está impedida de se deslocar para saciar algumas necessidades, como a da leitura, o serviço de entregas Uber Eats decidiu juntamente com a FNAC preencher essa lacuna com o FNAC Reads, uma opção que permite os leitores encomendar títulos a partir de uma selecção de cinco mil livros e acessórios à venda na cadeia de lojas francesa.

“Esta é mais uma iniciativa que faz parte do compromisso da marca para a promoção dos hábitos de leitura dos portugueses, garantido o imediato acesso ao catálogo de livros FNAC sem a necessidade de deslocação a uma loja. Os livros são um bem essencial e com esta iniciativa pretendemos reforçar a nossa missão de incentivo à leitura como forma de acesso e desenvolvimento cultural”, refere Nuno Luz, director-geral da FNAC Portugal.

Para encomendar basta aceder à app Uber Eats e pesquisar por FNAC para escolher do catálogo qual o livro que mais lhe apraz para as leituras em confinamento. O processo assemelha-se ao de um pedido num restaurante, estando os livros divididos por categorias como infantil, técnicos, apoio escolar, literatura, BD, arte, história e política, ou ciências humanas.

"É com muito orgulho que a partir de hoje recebemos em exclusivo a FNAC na nossa aplicação para levar cultura e entretenimento aos portugueses, quando e onde quiserem. Alargando a gama de produtos disponível na aplicação Uber Eats, e estando cada vez mais perto do nosso objetivo de entregar tudo o que os nossos utilizadores necessitem", afirma no mesmo comunicado Diogo Aires Conceição, director-geral do Uber Eats em Portugal.

A iniciativa está disponível em Lisboa, Cascais, Coimbra, Faro, Porto, Braga e Vila Nova de Gaia, estando limitada à abrangência da localização das lojas disponíveis. A entrega estima-se que seja feita em 30 minutos.

Para celebrar esta parceria, existe ainda um código promocional (FNACREADS) com o qual não será cobrada a taxa de entrega para todos os pedidos acima de 10€, até dia 11 de Março.

+ Filmin exibe o melhor dos 20 anos de animação da Monstra

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana