Uber Eats lança serviço de catering virtual com menu de Natal

Ter a mesa recheada sem passar horas à volta dos tachos é o sonho de muito boa gente quando entra a quadra natalícia. A pensar nisso, o Uber Eats disponibiliza a partir desta quarta-feira, dia 4, um serviço de catering virtual com um menu de Natal exclusivo, numa parceria com a Masstige, empresa de catering e refeições prontas.

“Queremos manter as características de refeições tradicionais e saborosas, apostando em sugestões de menus. Sabemos que a Ceia de Natal é um momento especial e, para que todos tenham mais tempo para passar com quem mais gostam”, diz Gonçalo Trepa, fundador da Masstige, a empresa responsável por lhe levar a papinha toda feita.

O primeiro lançamento deste serviço de catering é específico para a quadra. Os menus, que podem ser simples ou completos, são autênticos clássicos do Natal, com pratos que nunca falham na mesa da consoada: é o caso do bacalhau, este com broa, ou o perú, que vem em rolinhos com espargos verdes e mozzarella. Também está disponível um prato vegetariano – o caril de legumes.

Nos menus simples, que incluem apenas prato principal e acompanhamento, é possível adicionar entradas, como tábuas de queijos e enchidos, folhados ou sopas (10€-18€), sobremesas, como tarte merengada, bolo de noz ou de chocolate (16€) e ainda escolher as bebidas (10€). Os menus completos já incluem as entradas, sobremesas e bebidas.

Na hora de decidir os menus tenha em atenção quantos se vão sentar à mesa: as doses podem ser divididas entre grupos de quatro (40€ simples; 80€ completo), oito (80€; 160€) ou 12 (120€; 240€) pessoas.

“Sabemos que a época festiva é um motivo para partilhar refeições com amigos e família. O Uber Eats quer estar presente nos momentos em que a mesa precisa de opções convenientes e que devolvam tempo, com elevada qualidade”, afirma em comunicado Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

Para fazer a encomenda, que é possível agendar, tem de começar por pesquisar por Masstige. Os pedidos podem ser feitos de segunda a sexta, sempre entre as 12.00 e as 20.30, e aos sábados entre as 10.00 e as 14.00. Mas tenha atenção e não deixe tudo para a última: nos dias 24, 25 e 26 de Dezembro e 1 de Janeiro não vão aceitar encomendas, mas entregam as que já estiverem agendadas, para não sabotar nenhuma consoada. No dia 31 de Dezembro o serviço só está disponível até às 15.00.

Para os primeiros 1000 pedidos, o Uber Eats oferece a taxa de entrega ao introduzir o código NATALEMCASA.

A ideia é continuar a parceria de catering virtual no próximo ano, com outros menus que a Masstige vai disponibilizando, para facilitar a vida dos jantares entre amigos e família.

