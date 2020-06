Uber Eats vai fazer entregas 24 horas por dia de quinta-feira a domingo

O serviço de entregas vai alargar o horário de funcionamento dentro e fora de Lisboa. A Merendeira e a Fábrica dos Bolos do Chile vão dar descontos a clientes tardios no fim-de-semana inaugural.

A mais recente novidade da Uber Eats chegou esta quinta-feira. A partir de amanhã, dia 19, a aplicação de entregas ao domicílio vai alargar os horários de funcionamento tanto para Lisboa como para a restante área metropolitana, embora de forma distinta: de quinta-feira a domingo, opera 24 horas por dia no centro da cidade, mantendo-se disponível até às 6.00 da manhã de segunda a quarta-feira; nas restantes zonas, onde o serviço começa às 8.00, o horário é prolongado até às 02.00 entre domingo e quarta-feira e até às 06.00 de quinta-feira a sábado.

"Há algum tempo que verificamos um aumento significativo da procura de utilizadores que tentam aceder ao Uber Eats ao longo da madrugada. Este é um passo importante para aumentar a conveniência da aplicação", esclarece Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal, em comunicado. "Disponibilizar o serviço de 24 horas no centro de Lisboa permite-nos acompanhar os horários alargados de restaurantes parceiros e assegurar que o serviço está disponível para quem precisa, sempre que precisa."

Para assinalar o lançamento do serviço, este fim-de-semana, A Merendeira e a Fábrica dos Bolos do Chile vão ter promoções para pedidos feitos depois da meia-noite. Os utilizadores terão um desconto de 10€ para pedidos a partir dos 15€. "Adicionalmente, os utilizadores poderão usufruir da experiência 24 horas da McDonald's e da Galp em algumas localizações do centro de Lisboa", informa a Uber Eats na mesma nota.

