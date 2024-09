Uber lança serviço para adolescentes (e os pais podem cuscar o percurso)

A Uber criou uma nova funcionalidade – o Uber for Teens – para alargar os serviços de mobilidade a adolescentes, entre os 13 e os 17 anos. A ideia é que os jovens se possam deslocar de forma autónoma, ainda que os pais ou encarregados de educação os possam monitorizar em tempo real.

A criação de uma conta Uber Teen requer a iniciativa de um pai ou responsável legal, que poderá convidar o adolescente a aderir através do Perfil de Família na aplicação da Uber. O adolescente receberá um link para descarregar a aplicação, criar a sua conta e concluir o processo de configuração das ferramentas de segurança, que estarão constantemente activas. Após a finalização deste processo, os adolescentes podem começar a viajar.

As contas Uber Teen contam com tecnologia RideCheck, que identifica e monitoriza desvios no percurso, paragens inesperadas ou se a viagem termina antes do previsto, notificando o adolescente e o responsável legal quando tal acontece. Além disso, todas as restantes ferramentas de segurança estarão activas. Por exemplo, todos os adolescentes terão de fornecer um código PIN único antes do início da viagem, para garantir que entram no carro certo com o condutor certo.

Em caso de necessidade, o “botão de emergência” permite ligar directamente para o 112 e receber da app toda a informação útil para partilhar com as autoridades, como a sua posição GPS em tempo real, a marca e modelo do carro e a matrícula. Apenas os motoristas com as melhores classificações e experiência na Uber poderão fazer estas viagens, sendo que a Uber disponibiliza, ainda, formação específica aos motoristas interessados.

“Estamos entusiasmados por trazer esta funcionalidade inovadora para Portugal, que vem facilitar a logística das famílias”, diz o director-geral da Uber Portugal, Francisco Vilaça, citado em comunicado. Segundo a própria empresa, a Uber passou mais de um ano a desenvolver a nova funcionalidade e consultou especialistas em segurança, como a Safe Kids Worldwide e a ParentZone.

