Uber oferece viagens e refeições a profissionais de saúde

A Uber prepara-se para disponibilizar 17 mil viagens e cinco mil refeições gratuitas aos profissionais de saúde da área de Lisboa. A iniciativa, que abrange também as bicicletas JUMP, está disponível para todos os que tenham um endereço de e-mail do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou de um outro serviço de saúde.

Com o intuito de ajudar a reduzir a pressão sobre todos aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19, a gigante norte-americana dos serviços vai disponibilizar, a partir desta quinta-feira, 12 mil viagens de carro gratuitas, cinco mil viagens nas JUMP e ainda cinco mil refeições para os profissionais de saúde da área de Lisboa.

Num comunicado enviado às redacções, a empresa explica que, através dos serviços Uber, é possível fazer viagens gratuitas até a um valor máximo de 10€, "para ajudar as equipas a chegar e regressar do trabalho". As viagens seguintes terão 20% de desconto.

Já na vertente de entrega de refeições ao domicílio, a Uber Eats vai disponibilizar cinco mil refeições gratuitas (até um valor máximo de 15€ por refeição), com oferta de taxa de entrega, em qualquer um dos mais de três mil restaurantes presentes na plataforma.

Além disso, a partir de agora, a Uber Eats torna também possível que os seus restaurantes parceiros doem refeições ou forneçam ofertas específicas aos profissionais de saúde.

Também as JUMP, o serviço de bicicletas e trotinetas partilhadas da Uber, vão estar disponíveis para os profissionais de quatro hospitais em Lisboa: Santa Maria, São José, Curry Cabral e Estefânia. A oferta de cinco mil viagens irá garantir duas viagens gratuitas de até 30 minutos cada por dia.

Para aderir à iniciativa, os profissionais de saúde devem preencher este formulário e aguardar um e-mail de confirmação com a respectiva oferta.

Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, justifica a acção com um agradecimento a todos os "incríveis enfermeiros, médicos e equipas de apoio do SNS e de todo o sistema de saúde" que têm feito "esforços extraordinários". "Esperamos poder ajudar de uma forma simples com refeições e viagens enquanto trabalham incansavelmente dia e noite.”

As ofertas são válidas durante o estado de emergência nacional, que deverá ser renovado esta sexta-feira até dia 2 de Maio.

