Udon: há um novo restaurante de noodles asiáticos em Lisboa

Cadeia de restaurantes asiáticos abriu o primeiro espaço fora de Espanha. Tem baos, ramen e a especialidade são os noodles.

Existem 49 Udon noodle bars em Espanha, país onde esta cadeia asiática foi inaugurada em 2004. O número 50 é no Saldanha, em Lisboa, e traz novidades ao menu criado por espanhóis que andaram a viajar pelo Japão.

O restaurante é amplo, tem uma comprida mesa comunitária ao centro, com uma cerejeira no topo, e mesas de quatro, mais intimistas, perto da cozinha aberta. A especialidade são os noodles, dos salteados no momento – yakisoba, uma massa fina, e yaki udon, mais grossa, feitas com farinha, água e sal, com cogumelos shiitake (7,95€) ou salteados com especiarias asiáticas, como o pad thai (10,95€) – aos com caldo. Dentro desta categoria há a massa udon com tiras crocantes de frango de campo, cebola, brócolos, espinafres, cogumelos shiitake, ovo, lima e dashi com caril (10,95€), o best seller da casa, a soba com tempura de legumes (9,95€) e três tipos de ramen, o miso (9,95€), o tampopo (10,95€) e o curry, com caril amarelo (11,60€).

Fotografia: Manuel Manso

Além de noodles, a carta do Udon é muito completa, como se quer de um pan-asiático: começa com izakayas, petiscos de “inspiração asiática”, onde há uns caneloni japoneses, baos, sopa miso, tataki de vitela ou salmão, várias tempuras, gyosas com diferentes recheios e as espetadas japonesas yakitori, de tofu ou frango. “O mais próximo que temos do sushi aqui é são os noodle rolls”, diz Henrique Costa Pereira, uma espécie de country manager da marca em Portugal. São makis (os rolinhos com alga nori) em que o arroz é substituído por noodles de arroz, ficando com um “perfil mais leve”, explica. Há de salmão com tártaro de manga, de frango crocante ou enrolados com uma alga verde com abacate (um mix dos três, com seis peças, é 6,90€). Têm ainda saladas e pratos de arroz cozido lentamente ao vapor.

Fotografia: Manuel Manso

As novidades relativamente aos outros 49 estabelecimentos em Espanha são os menus de almoço durante os dias de semana, com pratos que não estão na carta, e um bar com cocktails de autor com perfil asiático.

A cada três meses há novidades no menu, sendo as mais marcantes feitas na mudança de estação. Em todos os pratos são utilizados legumes biológicos de produtores locais – na carta está, aliás, assinalado quais os pratos com ovos de galinhas criadas ao ar livre e com frango de campo.

Avenida Duque de Ávila, 46A (Saldanha). 21 353 0762. Seg-Dom 12.00-00.00.

