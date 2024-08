Últimos dias de Agosto trazem descida das temperaturas, neblina e poeiras do Saara

Depois de máximas a rondar os 40º C, Agosto começa a arrefecer. Esta semana, a partir de quinta-feira, dia 29, está prevista uma descida das temperaturas máximas e mínimas, com períodos de mais nebulosidade até ao início da manhã e ao final da tarde, sobretudo junto ao Cabo Raso. Além disso, conte com uma intrusão de poeiras do Norte de África pelo menos até domingo.

Segundo Alfredo Graça, geógrafo e especialista do projecto de informação meteorológica Meteored, está prestes a registar-se uma mudança no estado do tempo em Portugal continental. No passado sábado, 24 de Agosto, a aproximação de uma massa de ar mais fresca e húmida, associada a uma depressão, fez chegar ao nosso país “uma frente fria em dissipação”, que resultará agora “num ambiente mais fresco e nalgumas regiões mais nublado ou até mesmo chuvoso”, escreve Alfredo Graça na plataforma.

Em Lisboa, o Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que o céu vai estar parcialmente nublado entre quarta e quinta, 28 e 29 de Agosto, e entre sábado e domingo, 31 de Agosto e 1 de Setembro, com as temperaturas máximas a rondar os 26º e os 29º e as mínimas os 17º e 19º. Já na sexta-feira, dia 30, o céu estará nublado com nuvens altas. Há ainda possibilidade de chuva fraca ou chuviscos.

Prevê-se ainda, alerta Alfredo Graça, uma nova intrusão de poeiras do Saara, com um aumento da concentração das partículas em suspensão. O fenómeno deverá afectar particularmente as regiões do Algarve, Alentejo e Beira Baixa, não se excluindo “um maior alcance em termos de área geográfica”, com uma expansão das poeiras em suspensão para Norte, que devem atingir Lisboa e quase todo o distrito de Setúbal.

+ Baixar, proteger, aguardar. Sabe o que fazer em caso de sismo?