Um das maiores exposições de Funko Pops do mundo está em Almada

Dizem que é uma das maiores colecções de Funko Pops do mundo e agora está à vista, em exposição no Almada Forum, até 25 de Fevereiro. São mais de 4500 figuras, que representam personagens memoráveis de filmes, séries, banda desenhada e jogos, dos Universos Star Wars até ao de Harry Potter. A entrada é livre.

© Almada Forum Expo Funko Pop

Mas calma: sabe o que são Funko Pops? As figuras de vinil feitas à semelhança de personagens da cultura pop, fictícias ou reais, são uma das maiores febres dos coleccionadores de todo o mundo. Apareceram em 2010, numa colecção inicial de personagens da DC Comics, e agora estão por toda a parte. As figuras têm uma aparência ligeiramente caricaturada, com a cabeça maior do que o corpo, e vêm sempre dentro de uma caixa que alguns fãs nunca chegam a abrir.

“Durante vários meses foram produzidos e montados oito dioramas, quatro deles em tamanho gigante, de forma a representar fielmente o ambiente das personagens e a transportar os visitantes para mundos fictícios e espectaculares”, lê-se em comunicado do Almada Forum, que traz esta exibição a Portugal em parceria com a Comic Con Portugal e a Epopculture.

© Almada Forum Expo Funko Pop!

Além dos famosos cabeçudos, incluindo raridades que já não estão à venda ou são muito difíceis de encontrar, encontrará também ao seu dispor duas caixas Funko Pop! em tamanho real, onde poderá tirar fotografias em família, e o Almada Forum vai estar a oferecer Funko Pops através de passatempos nas redes sociais.

Almada Forum. Até 25 Fev, Dom-Qui 10.00-23.00, Sex-Sáb e vésperas de feriados 10.00-00.00. Entrada gratuita

