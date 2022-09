Um destes filmes vai ser o candidato português aos Óscares

Alma Viva, de Cristèle Alves Meira; Lobo e Cão, de Cláudia Varejão; Mal Viver, de João Canijo; Restos do Vento, de Tiago Guedes; e Salgueiro Maia – O Implicado, de Sérgio Graciano, estão na corrida para serem o candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional na 95.ª edição dos Óscares. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Academia Portuguesa de Cinema.

Entre os cinco filmes indicados, até à data, só Salgueiro Maia – O Implicado se estreou comercialmente a 14 de Abril deste ano. Com Tomás Alves no papel de Fernando Salgueiro Maia, é o primeiro retrato daquele que é considerado o herói do 25 de Abril de 1974.

Com produção da Midas Filmes e em co-produção com França e Bélgica, Alma Viva já teve estreia mundial, na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes. Realizado por Cristèle Alves Meira, retrata a emigração portuguesa, as famílias que se separam e as complexas diferenças económicas e sociais que daí advêm.

Já Lobo e Cão, de Cláudia Varejão, com produção da Terratreme e co-produção da francesa La Belle Affaire, terá estreia absoluta na 79.ª edição do Festival de Veneza, a 10 de Setembro. Rodada na Ilha de São Miguel, nos Açores, com um elenco de actores não-profissionais, esta longa-metragem cruza realidade e ficção para nos dar a conhecer a realidade insular e, em particular, a comunidade queer da ilha.

Sem data de estreia prevista, Mal Viver, o filme de João Canijo, com produção da Midas Filmes, fala sobre mães que não conseguem amar as filhas que, por sua vez, não conseguem ser mães.

Produzido pela Leopardo Filmes, Restos do Vento, de Tiago Guedes, estreia-se nos cinemas portugueses a 22 de Setembro. A longa-metragem leva-nos até uma vila do interior de Portugal, onde uma tradição pagã marca um grupo de adolescentes que, 25 anos depois, se reencontram.

O comité de pré-seleção foi composto por Alexandra Ramires (realizadora de animação), Ivo Canelas (actor), Jorge Paixão da Costa (realizador), Luís Branquinho (director de fotografia), Margarida Marinho (actriz), Paulo Furtado (compositor) e Tathiani Sacilotto (produtora).

Os pré-selecionados vão agora a votação entre os membros da Academia Portuguesa de Cinema, entre 1 e 18 de Setembro, e o vencedor, anunciado no dia seguinte, 19, será formalmente apresentado à congénere norte-americana, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, como o filme português candidato aos Óscares. A 95.ª edição dos prémios acontece a 12 de Março de 2023, em Los Angeles.

Segundo o regulamento dos Óscares, os filmes candidatos a uma nomeação para Melhor Filme Internacional têm de se estrear entre 1 de Janeiro e 30 de Novembro e terem exibição comercial, em sala, durante pelo menos sete dias consecutivos.

