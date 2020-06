Um Dia no Mercado regressa este fim-de-semana com edição online, descontos e portes grátis

Photo by Becca McHaffie on Unsplash

A tendência (e a necessidade) de muitos mercados se tornarem virtuais não pára de crescer e o evento Um Dia no Mercado segue as pisadas. Este fim-de-semana, 6 e 7 de Junho, juntam-se cerca de 40 marcas para mais uma edição deste mercado digital.

Depois de seis anos de eventos físicos e com quase 50 edições em Lisboa – muitas delas no Estúdio do Time Out Market – e Porto, Catarina Rio, mentora do mercado, rendeu-se às maravilhas do online para continuar a apoiar as marcas portuguesas.

Depois de uma primeira edição de teste que superou expectativas, o Um Dia no Mercado regressa este fim-de-semana à plataforma criada para o efeito (aqui) com cerca de 40 marcas para bebés, crianças e mulheres, com roupa, decoração, brinquedos e acessórios.

Ao longo deste sábado e domingo, haverá descontos exclusivos de algumas marcas e os portes de envio são gratuitos. A navegação é simples: basta clicar em cada marca que lhe é apresentada e será direccionado para o site ou páginas de redes sociais da respectiva marca, uma vez que as vendas são feitas directamente a estas.

As próximas edições digitais do Um Dia no Mercado também já estão marcadas e acontecem a 27 e 28 de Junho, 4 e 5 Julho e 18 e 19 de Julho.

