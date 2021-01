Um dos melhores destinos da Europa a visitar em 2021 fica em Portugal

A equipa do jornal britânico The Guardian elegeu os 21 locais europeus a visitar em 2021. Amarante aparece no topo da lista, a representar Portugal.

O jornal The Guardian publicou um artigo sobre "as férias com as quais sonhamos este ano". A equipa da publicação britânica elegeu os sítios a que desejam voltar este ano. No início da lista dos "21 locais a visitar em 2021" surge Amarante, que representa Portugal.

O jornalista Oliver Balch escolheu Amarante por ser um bom sítio para descansar, para passear à beira-rio e no labirinto de ruas e cafés da cidade. Mas também para visitar monumentos como a igreja de São Gonçalo, o museu de arte Amadeo de Souza-Cardoso, o Solar dos Magalhães e o Largo do Paço, "um dos melhores restaurantes de Portugal fora de Lisboa", que fica no hotel Casa da Calçada.

Na lista surgem também locais como a costa de Essex em Inglaterra, Madrid em Espanha, Dolomitas em Itália, Flandres na Bélgica, Lyngen na Noruega ou o lago Zell nos Alpes austríacos. Veja aqui a lista completa.

+ Palácio da Pena, em Sintra, foi o monumento mais visitado em Portugal

+ A Serra da Estrela tem um novo miradouro e dois baloiços – para ver o nascer e o pôr-do-sol



+ Leia aqui a edição gratuita da Time Out Portugal desta semana