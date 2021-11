Um fim-de-semana, 80 bancas e uma causa. Que comece o Mercadito

Fazem parte do gradual regresso à normalidade e já começam a ser uma oportunidade para fazer as primeiras compras de Natal. Com um nome simplificado — Mercadito — o evento da influenciadora Fernanda Velez está de volta e vai ocupar o Torreão Poente da Cordoaria Nacional. No espaço, estarão cerca de 80 marcas nacionais, entre decoração, moda feminina e , artigos para criança. Afinal, com eles que tudo começou.

Às compras juntam-se os comes e bebes. Esta edição Outono/Inverno reúne gelados da Santini, as receitas saudáveis da Carmo Organic Food, os clássicos da Tostas à Portuguesa e as sazonais castanhas assadas, entre outras propostas, debaixo do mesmo tecto.

A vertente solidária não fica de lado. A Fundação do Gil é uma das bancas presentes no Mercadito — vai estar a vender merchandising próprio e disponível para aceitar donativos monetários dos visitantes.

Este é o regresso do mercado, após dois anos de formato virtual. De regresso aos eventos presenciais, à Time Out Lisboa, Fernanda Velez destaca a atmosfera natalícia que se sentirá já no próximo fim-de-semana, no interior da Cordoaria Nacional. Além das decorações, também muitas das marcas aproveitarão para lançar as suas novidades festivas, enquanto outras terão preços especialmente convidativos.

Torreão Poente da Cordoaria Nacional. Sáb-Dom 10.00-19.00. Bilhetes à venda na Ticketline: 3€ (a partir dos 10 anos).

+ Já se conhecem os pelouros dos vereadores da Câmara de Lisboa

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana