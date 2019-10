Um hospital de brincar em Alfragide para afastar o medo dos médicos

A brincar, a brincar, a saúde é um tema sério. Mas, porque brincar aos médicos faz parte da infância e o saber não ocupa lugar, o Alegro Alfragide programou dois dias de jogos didácticos para pequenos pacientes.

A praça principal do Alegro Alfragide está prestes a ser invadida por batas, termómetros e estetoscópios a brincar. Durante dois dias, os miúdos, entre os cinco e os 12 anos, vão ser guiados por profissionais numa viagem pela saúde infantil, através de jogos, desafios e muitas actividades. Para não perder a oportunidade de fazer check-in, aponte na agenda: 19 e 20 de Outubro, entre as 10.00 e as 18.00.

A aventura começa na réplica de uma sala de espera, onde os miúdos, acompanhados por um adulto, vão receber um passaporte e lançar um dado para diagnosticar sintomas. “No reino do faz de conta, podem simular, por exemplo, que têm uma dor de cabeça, que caíram e se magoaram, que lhes dói a barriga ou que apenas querem fazer um check-up”, lê-se na apresentação do evento “Uma Viagem Pela Tua Saúde”, organizado em parceria com o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, o ACES Sintra e o SNS 24. “Depois, médicos, enfermeiros, operacionais hospitalares e educadores de infância vão explicar o que fazer de acordo com cada situação.”

Check-in completo, os profissionais presentes vão decidir o destino dos “pacientes” e encaminhá-los para o serviço de urgência, para a sala de vacinação ou para outro dos locais onde será possível aprender mais sobre quais os principais passos a dar quando não estamos a 100%. Mas, antes do percurso chegar ao fim, poderá ainda visitar o espaço de hábitos de vida saudável, para aprender dicas sobre alimentação e higiene. Na última paragem, as crianças são convidadas a fazer um desenho, com o apoio dos profissionais, que será depois exposto no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.

Alegro Alfragide. Sáb-Dom 10.00-18.00. Entrada livre.

