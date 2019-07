Um Mega Festival de Insufláveis vai invadir Loures e Estoril

A primeira edição aconteceu no Verão do ano passado, nos Jardins do Casino Estoril. O sucesso foi tanto que este ano o Mega Festival de Insufláveis ruma também a Loures. São dois eventos, quase uma semana e mais de quatro mãos cheias de insufláveis.

O melhor é começar a preparar-se para se tornar num saltador olímpico. São mais de trinta insufláveis ao dispor dos mais novos, mas também dos mais velhos, para brincar, escorregar e saltar até cair para o lado. A festa começa já a 19 de Julho, prolongando-se até dia 21 nos Jardins do Casino Estoril, antes de se mudar para o Parque Verde, do Loureshopping, onde terá lugar de 26 a 28 de Julho.

Entre as diversões que poderá encontrar, encontram-se, por exemplo, um Oceano de Bolas, uma Bola Mecânica, o Palácio das Princesas, a Aldeia dos Índios ou um Coche Encantado. Mas também insufláveis com água, perfeitos para o calor que já se começa a fazer sentir, como o Aqua Slide, o Twin Slide e a Casa dos Escorregas, aos quais se juntam o Wild Splash Foam e a Extreme Foam, com espuma

Como este Mega Festival de Insufláveis é para famílias, pode contar ainda com uma zona de descanso e outra dedicada às carrinhas de street food – sobretudo para os pais que se vão cansar de andar a correr atrás dos gaiatos.

Os bilhetes, disponíveis na Ticketline, começam nos 12€ por criança para ter acesso a todos os insufláveis a partir das 10.00, sem restrição de tempo – caso queira apenas meio dia de diversão (17.30-20.00) fica a 7€.

Jardins do Casino Estoril. 20, 21 e 22 de Julho. 6€-35€.

+ Centro de Realidade Virtual: aqui há cinema imersivo, escape rooms ou uma escalada ao Evereste