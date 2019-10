Um mercado com 40 embaixadas perfeito para as compras de Natal

O bazar de Natal mais diplomático está de regresso ao Centro de Congressos de Lisboa. Entre os dias 15 e 16 de Novembro, aproveite para antecipar as compras para a consoada e ainda ajudar uma causa solidária.

O frio chegou, as montras actualizaram o vestuário e qualquer dia as ruas de Lisboa enchem-se de luzes com motivos natalícios. É oficial: o Natal está a aproximar-se e, como já é costume, o Bazar Diplomático, com o alto patrocínio do Presidente da República, prepara-se para mais uma edição em Novembro. Eis uma boa oportunidade para começar a despachar as compras de Natal e prevenir o stress das filas intermináveis ou dos produtos esgotados. A juntar a essa vantagem, cada compra que fizer neste bazar vai ser especial: todas as receitas irão reverter para instituições que apoiam pessoas portadoras de doenças raras.

Durante dois dias, o Centro de Congressos de Lisboa vai transformar-se num mega mercado internacional, composto por cerca de 40 stands de embaixadas oriundas dos cinco cantos do mundo. Artesanato e gastronomia da China, Estados Unidos da América, África do Sul, Cuba, Índia, Rússia e França são só alguns dos exemplos do que vai poder encontrar no bazar deste ano.

Do nosso lado, vão estar representadas várias marcas portuguesas, como é o caso das mais tradicionais e que são sempre uma escolha segura no que toca a presentes de Natal: desde os chocolates da Arcádia aos licores ou vinhos da Ginja de Lisboa, Licor Beirão e Casa Ermelinda Freitas, dos sabonetes da portuense Castelbel (que recentemente abriu uma loja em Lisboa) à louça da Vista Alegre ou da Bordalo Pinheiro. A Science4you também vai ter uma banca no bazar, com uma panóplia de jogos e brinquedos didáticos para os mais novos.

O evento conta ainda com um espaço de refeições, o Espaço Gourmet, onde cada embaixada será encarregue de preparar uma refeição típica do seu país de origem.

E como já é tradição, também Marcelo Rebelo de Sousa vai estar presente no dia da inauguração (sexta-feira).

O Bazar Diplomático, que este ano irá comemorar o seu 35º aniversário, é uma iniciativa da Associação das Famílias dos Diplomatas. A entrada tem um custo de 2€, que juntamente com as receitas geradas pelo Espaço Gourmet e os restantes stands, vão ser doados às instituições seleccionadas para este ano.

Na edição anterior, o evento conseguiu reunir cerca de 119.785€ que depois foram entregues a várias instituições de cuidados continuados e cuidados paliativos.

Centro de Congressos de Lisboa, Junqueira. Dias 15 e 16 de Novembro, 11.00-19.00. 2€

+ 45 dias de neve: o maior parque temático de Natal da Europa vai ser em Algés