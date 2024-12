Um musical, uma ceia e uma viagem a Paris. É a passagem de ano no Teatro Politeama

Este ano, vai poder passar a noite de 31 de Dezembro no Teatro Politeama. A festa de passagem de ano conta com a apresentação de A Bela e o Monstro, cujos actores poderá conhecer, e ainda uma ceia e um baile.

Não muito longe do fogo-de-artifício, no Terreiro do Paço, o programa do Politeama que promete encantar toda a família. A partir das 22.00, pode assistir ao espectáculo A Bela e o Monstro, encenado por Filipe La Féria (que recentemente estreou Fátima, uma ópera-rock sobre a história dos três pastorinhos), mas não só. Neste dia, terá a oportunidade de interagir de perto com os actores.

A entrada em 2025 é ainda brindada com música ao vivo, com fado e marchas populares, e com uma ceia, em que não faltará bolo-rei, passas e espumante. E o público está ainda habilitado a ganhar uma viagem à Disneyland Paris.

Os bilhetes encontram-se à venda e vão dos 50€ aos 140€.

Teatro Politeama (Restauradores). 31 Dez. Ter 22.00. 50€-140€