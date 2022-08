Um oásis em Lisboa, ou como o Sheraton abraçou o Médio Oriente

Se ficou preso em Lisboa a sonhar com as férias que ainda não teve, uma ida ao Sheraton pode ajudar a colmatar esse sentimento. Não é só o lufa-lufa do hotel, que se sente mesmo sem fazer check-in, mas a novidade que transformou parte do hotel num oásis na cidade, inspirado nos sabores, sons e cheiros do Médio Oriente. Em diferentes zonas do hotel de cinco estrelas, há uma experiência imersiva. Fica em Lisboa, mas podia ser no Cairo, em Istambul ou Ancara.

Mesas e pufes baixos, tapetes persas espalhados pelo chão, coberto de areia. Não há detalhe de decoração no pátio do hotel agora transformado que não tenha sido pensado e inspirado pelo Médio-Oriente. A música dá o mote, a carta só pode ser devorada agora. Estão lá as tagines – de seitan e grão de bico (15€), de frango e azeitona com limão confitado (16€) ou de borrego com ameixas (18€) –, as shawarmas, que variam entre frango do campo, borrego ou novilho (10€-16€), mas também as koftas de frango do campo (12€), de borrego (15€) e de camarão e robalo (15€). Há saladas frescas e entradas para partilhar, como o hummus, o babaganoush, salata hara com um pão pita (10€). Nas sobremesas, não faltam a baklava de frutos secos (5€) ou as afamadas rodelas de laranja com canela, aqui acompanhadas também por romã e gelado de pistácio (6€).

DR

A partir das 19.00, à chegada, é-lhe oferecido um granizado de chá de menta para que possa logo entrar no espírito, estando também disponível um serviço de shisha. Ao longo do Verão, acontecerão ainda eventos exclusivos como a possibilidade de fazer uma tatuagem henna, treinar uma nova caligrafia ou ter aulas de dança do ventre – tudo sem sair de Lisboa, a dois passos do Saldanha.

+ Mais do que um clube de praia, a Casa Reîa quer ser um dos melhores restaurantes do país

+ Go a Lisboa: o miradouro da Casa de Goa reabriu com uma vida que nunca teve