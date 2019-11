Um palácio cheio de castanhas e jeropiga – é o Magusto em Benfica

O Mercado de São Martinho está de regresso ao Palácio Baldaya entre os dias 9 e 11 de Novembro. Vão ser três dias repletos de animação, com muita música e dança a acompanhar as castanhas assadas. Há ainda uma feira de artesanato à mistura.

Em Benfica, o Magusto dura três dias. A Junta de Freguesia de Benfica volta a celebrar o São Martinho no palácio oitocentista, com um evento recheado de música, dança, gastronomia e artesanato regional. Claro está que não vão faltar castanhas e jeropiga.

No primeiro dia, sobem ao palco os alunos da Escola de Fado da Universidade Intergeracional de Benfica, UNISBEN (16.00), seguidos da banda Cantores Malditos (19.00). Domingo, é dia de Cante Alentejano (14.00) e de abanar a anca ao ritmo das danças de salão na Tarde Dançante (15.00).

No dia de São Martinho, segunda-feira, as atenções viram-se para a actuação da Tuna do Instituto Politécnico de Lisboa (15.00) e para o som dos cavaquinhos do grupo da UNISBEN (16.30). E como este é um dia de festejo, a organização irá distribuir castanhas assadas e jeropiga a todos os presentes.

Ao longo da festa, aproveite também para fazer uma pausa e dar uma espreitadela aos produtos da feira de artesanato (10.00-18.00) ou para restabelecer energias com as várias iguarias que estarão espalhadas pelo palácio: além de castanhas, haverá sopas, petiscos, doces e farturas.

Palácio Baldaya (Estr. de Benfica 701A). Dias 9 e 11 (10.00-19.00), Dia 10 (10.00-21.00). Entrada livre

