Um protesto em forma de procissão: Lisboa junta-se a movimento contra turistificação

Em semana de santos populares, a Assembleia da Graça – Parar o Hotel no Quartel e o Movimento Referendo pela Habitação juntam-se a um movimento internacional de protesto contra o excesso de turismo com um protesto em forma de procissão. A manifestação está agendada para domingo, dia 15 de Junho, partindo às 18.30 da Igreja de Santo António (na zona da Sé), na direcção do antigo Quartel da Graça, monumento nacional para o qual está programada a conversão em hotel de luxo. "Acompanhamos o Santo António Despejado, porque no estado actual da cidade nem os santos se safam da turistificação", enquadram os organizadores na página de Facebook.

A procissão surge como uma forma de "exigir uma Lisboa para quem cá vive e trabalha", já que os organizadores defendem que, nos últimos anos, o turismo se tornou num mecanismo que "empobrece a população, que dificulta o acesso a uma habitação digna e que concentra o trabalho e a economia num sector explorador e injusto".

A acção integra-se nas acções da rede SET – Sul de Europa contra a Turistificação, da qual fazem parte as cidades e regiões de Bilbau, Donostia, Ibiza, Pamplona, Génova, Maiorca, Milão, Nápoles, Palermo, Pirenéus, Valência, Veneza, Barcelona, Canárias e Cantábria. A rede foi criada em 2018 por colectividades e organizações de cidades como Veneza, Palma de Maiorca, Valência ou Barcelona, que, desde então, têm-se encontrado em diversos eventos transnacionais com o objectivo de partilhar experiências e conhecimentos acerca do impacto do turismo nos diferentes territórios, bem como estratégias para tentar combater problemas como a saturação dos transportes públicos, a perturbação do descanso dos moradores, a dificuldade no acesso à habitação ou a poluição ambiental.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp