Uma árvore gigante, uma pista de gelo e um mercado: assim é o Natal em Setúbal

Este ano o Natal chegou a Setúbal com uma programação de encher o olho. Iluminações, uma árvore de Natal gigante, pista de gelo, um mercado e espectáculos para toda a família, são apenas algumas das actividades deste certame que irá decorrer até 6 de Janeiro.

O programa das festas, que se estende até ao Dia de Reis, foi feito a pensar nos mais novos, mas procura cativar também os adultos enquanto dinamiza simultaneamente o comércio local.

As festividades arrancaram este sábado com a chegada do Pai Natal ao Largo da Misericórdia, acompanhado de um desfile que percorreu as ruas da cidade ao mesmo tempo que foi inaugurada na Avenida Luísa Todi uma árvore de Natal com 34 metros de altura e as várias iluminações natalícias.

Se ainda não fez as compras para a noite da consoada, vai ter até ao dia 24 de Dezembro para visitar o habitual mercado de Natal na Praça de Bocage, que entre as 10.00 e as 19.00 estará aberto ao público com vendas de artesanato e produtos regionais.

Porém, o destaque da programação deste ano vai para o Natal no Parque. Pela primeira vez, as actividades da quadra natalícia estendem-se ao Parque do Bonfim com uma feira de diversões repleta de actividades pensadas para toda a família. Além de um comboio que fará um circuito pelas várias zonas do parque, haverá uma pista de gelo com 250 metros quadrados de área e uma série de diversões ecológicas como arborismo, uma roda gigante, insufláveis, ou um carrossel movido inteiramente pelo público sem recurso a energias artificiais. Para os pais haverá ainda uma zona lounge e o Christmas World Boardgames – uma área destinada exclusivamente a sessões de jogos de tabuleiro.

O Natal no Parque funciona, aos dias de semana, entre as 15.00 e as 21.30, e, aos fins de semana, das 10.00 às 22.00. Nos dias 24 e 31 de dezembro o recinto fecha mais cedo, às 16h00, e está encerrado ao público nos dias de Natal e de Ano Novo.

A primeira edição do Setúbal Christmas Fest é organizada pela Câmara Municipal, em parceria com o Correio da Manhã e com o comércio local, e promete encher de animação os locais mais emblemáticos da cidade. Segundo a autarca Maria das Dores Meira o evento tem como missão “continuar a contribuir para a revitalização da zona do centro histórico da cidade e inscrever Setúbal na rota dos principais eventos natalícios do país”.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

