Uma carta aberta ao Alojamento Local no andar por cima da nossa casa

Olá caro vizinho. Como está? Não temos nada contra o facto de ter colocado a sua casa numa plataforma de alojamento temporário. A casa é sua, está no seu direito. Achamos óptimo que tenha conseguido uma segunda, terceira ou quarta fonte de rendimento.

A sua presença nas reuniões de condóminos continua a ser muito bem-vinda e queremos sempre saber a sua opinião sobre que estação de rádio deve passar nos elevadores. Mas faça-nos um favor, gentil e desembaraçado vizinho: explique às pessoas a quem aluga a casa como se vive em sociedade. Se calhar basta uma nota explicativa, um pequeno sermão, um workshop rápido.

O Provedor do Lisboeta fornece os tópicos essenciais:

1. A melhor maneira de levar um trolley escadas acima ou escadas abaixo é pegá-lo pela mão e não arrastá-lo aos solavancos durante todo o percurso.

2. Existem horas de silêncio que devem ser respeitadas e pessoas no mesmo prédio que gostam de dormir durante a noite. É possível, também, que haja pessoas que gostam de dormir durante o dia (vampiros, guardas nocturnos), por isso é boa ideia não fazer muito barulho.

3. Os caixotes do lixo do prédio não são meramente decorativos. Existem para depositar todo o tipo de detritos e funcionam com um código de cores fácil de memorizar.

4. As portas do prédio foram desenhadas para poderem ser fechadas por pessoas débeis e pouco musculosas, pelo que não é preciso usar de toda a força dos membros superiores para as fechar.

5. Os seus vizinhos são seres humanos e não actores num parque temático pitoresco que reproduz à escala uma antiga cidade europeia. Trate-os com respeito.

Obrigado pela compreensão!

O Provedor do Lisboeta é um vigilante dos hábitos e manias dos alfacinhas e de todos aqueles que se comportam como nabos e repolhos nesta cidade. Se está indignado com alguma coisa e quer ver esse assunto abordado com isenção e rigor, escreva ao provedor: provedor@timeout.com.

+ Uma carta aberta às pessoas sentadas nos lugares prioritários