Uma carta aberta ao marco do correio

É possível afirmar, com algum grau de certeza, que existem hoje mais homens chamados Marco a trabalhar nos correios do que marcos do correio. Essas pequenas gavetas cilíndricas sorvedoras de matéria postal são tão raras que, sempre que vemos uma em Lisboa, nos perguntamos: será que alguém se esqueceu de tirar isto daqui? Ou ainda: será que este táxi de onde acabo de sair era afinal uma máquina do tempo que me transportou de volta aos anos 90?

São uma relíquia de outros tempos, o testemunho de uma vida sem e-mails, sms e mensagens rápidas. Uma altura em que, para fazer chegar uma mensagem a outra pessoa, tínhamos de pôr um pouco da nossa saliva num selo.

Em que parte das nossas trocas de mensagens usamos a saliva hoje em dia? Nenhuma. É uma pena.

Os marcos do correio são uma espécie em vias de extinção, os pandas do serviço postal.

Os poucos que ainda conseguimos encontrar estão maltratados, ao abandono, como se a privatização dos CTT os tivesse enviado para a pré-reforma sem qualquer tipo de compensação.

Há muita coisa a desaparecer na cidade e muita coisa a mudar. Se os marcos do correio fossem maiores e mais altos, podia ser que ainda alguém se interessasse por eles e os transformasse num hotel.

