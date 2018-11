Uma carta aberta às lojas abertas “since 2017”

Será tudo isto um plano para facilitar a vida aos arqueólogos do futuro?

– Olha Jorge, acho que o que temos aqui é uma hamburgueria do primeiro quartel do século XXI, do período holocénico.

– Sim, é de 2017.

– É!? Como podes dizer com tanta certeza?

– Está escrito no toldo.

Há lojas que estão abertas há décadas, passaram por um regicídio, duas guerras mundiais e a queda do Muro de Berlim, mas ainda assim não se gabam da sua data de inauguração.

E depois há pastelarias e lavandarias que precisam de afirmar ao mundo que estão abertas desde 2017, tendo resistido a três séries de Love On Top, um eclipse lunar parcial, à despedida de Cristina Ferreira e ao lançamento de pelos menos dois “últimos livros” de António Lobo Antunes.

O “EST. 2017” costuma vir acompanhado de mobiliário vintage, decoração a armar ao antigo e preços futuristas – um futuro com uma inflação devastadora.

Será esta uma forma rebuscada de confundir viajantes no tempo?

O mais curioso é que o “since” é usado para dar uns ares vintage. Enquanto o número que o acompanha anula imediatamente essa tentativa. Estamos perante um antagonismo na nomenclatura de estabelecimentos comerciais. Paradoxos tão divertidos como quando a pastelaria Fim do Século em Benfica abriu uma segunda loja e lhe chamou Fim do Século II – quando podia muito simplesmente ter-lhe chamado 199. Ou Pastelaria CXCIX.

É verdade. Melhor do que um “since 2017”, só mesmo as lojas recentes que declaram o seu ano de fundação em numeração romana. Isso sim, vai deixar os arqueólogos do futuro muito confusos.

– Esta loja aqui parecia pertencer a um tipo chamado MMII.

– MMII, isso é nome de gente?

– Sei lá, o século XXI foi estranhíssimo.

