Uma das salas do Alvaláxia vai passar a exibir apenas cinema português

A partir desta quarta-feira, os cinemas do Alvaláxia Shopping, em Lisboa, do Alma Shopping, em Coimbra, e do Alameda Shop & Spot, no Porto, passam a ter uma sala exclusivamente dedicada ao cinema português, revelou à Lusa o director-geral da exibidora, Nuno Aguiar.

O objectivo é que os cinemas Lusomundo possam contribuir para que a produção nacional atinja “uma quota de talvez 10%” em número de espectadores, aumentando assim as receitas de bilheteira. “Com essas três salas podemos estimular que as pessoas venham, criem um hábito e saibam que naquele espaço têm sempre cinema português. Pode ser que se consiga trabalhar um público específico e crescer esta tal quota do mercado”, espera Nuno Aguiar.

Em 2023, avança a Lusa, estrearam 47 filmes portugueses nas salas de cinema, que juntos somaram 328.762 espectadores. As receitas de bilheteira traduziram-se num total de 1,5 milhões de euros, ou seja, apenas 2,1% do valor total arrecadado por todos os filmes estreados em Portugal.

No ano passado, o filme português mais visto foi Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, que levou 118.671 pessoas ao cinema. Um número que se enquadra no conceito de cinema comercial, como explica o director-geral da NOS Lusomundo Cinemas: “O cinema comercial é o cinema que faz 50.000 espectadores, 100.000. Se fizer mil ou menos, admito que os filmes sejam muito bons, mas em termos de exibição e comerciais não atraem tanto público. A perspectiva da qualidade da obra é outra. Como exibidor, é esta componente comercial, da quantidade de espectadores que consegue atrair, que tem interesse para nós”.

Em todo o país, a NOS Lusomundo Cinemas tem 214 salas de cinema, cerca de 40% do total do circuito comercial de exibição de cinema em Portugal.

