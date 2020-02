Uma década a malhar de forma inclusiva com os Boys Just Wanna Have Fun

A associação de desporto inclusivo que participa nos Gay Games comemora 10 anos na sexta com uma festa no Estúdio Time Out.

É provável que em breve a Boys Just Wanna Have Fun, associação desportiva LGBT que brilhou nos internacionais Gay Games de 2018 (trouxe para casa 49 medalhas), mude de nome. “Há esse desejo”, diz Álvaro Cardoso, da nova direcção da associação. “A equipa de natação, os antigos Lisboa Poolboys, por uma questão de inclusividade acabaram por se tornar nos Lisboa Poolsharks para abolir essa vertente de exclusão.”

Em 2009, a Boys Just Wanna Have Fun surgia enquanto equipa quando um grupo de rapazes se juntava para jogar râguebi. Filipe Santos, ex-jogador acabado de se mudar do Porto para Lisboa, procurava “um sítio onde pudesse jogar, mas numa equipa onde as questões relacionadas com a orientação sexual não fossem um assunto”, dizia à Time Out o ano passado Gonçalo, um dos fundadores (que prefere não partilhar o apelido). No primeiro treino dos Boys Just Wanna Have Fun, antiga equipa que agora se chama Dark Horses, apareceram 22 pessoas. “Nenhuma delas tinha alguma vez jogado râguebi na vida”, contava Gonçalo.

Hoje em dia, os Dark Horses, também com 10 anos de vida, são uma equipa satélite do BelasClube de Rugby e participam em torneios internacionais, inclusive na Austrália e nos Estados Unidos.

Além da natação e do râguebi, a Boys Just Wanna Have Fun tem também modalidades de corrida, tango, vólei e futebol, com homens e mulheres.

Esta festa de comemoração de 10 anos de muitos “campeonatos, suor, sacrifício e dedicação” também é uma maneira de angariar mais sócios de vários géneros. “É uma data mais marcante e faz sentido fazer esta festa para chegar a mais pessoas, para ser mais abrangente”, explica Álvaro. “Neste momento a associação tem perto de 200 associados, entre praticantes e uma percentagem de não praticantes, que apenas apoiam a inclusão através do desporto.”

Na sexta-feira, no Estúdio Time Out, o aniversário celebra-se com atletas, amigos e simpatizantes da causa com animação dos DJs Flipside, MCDJ, com o VJ Diogo Martins e performances de Betty Brown, Andro Gina, Sandro Roma.

“Estamos a fazer uma campanha de angariação de sócios”, conta Álvaro. “Mesmo que não pratiquem desporto, estamos a oferecer a jóia. Só têm de pagar a quota anual que são 12€.”

Estúdio Time Out, Time Out Market (Cais do Sodré). Sexta, 23.00-06.00. 10€.

