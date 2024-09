Uma emoção só: ‘Divertida-mente 2’ chega ao Disney+ a 25 de Setembro

A sequela de Divertida-mente chegou quase uma década depois e voltou a conquistar as emoções do público, batendo recordes nas salas de cinema. Em Portugal estreou a 11 de Julho e apenas dois meses depois, a 25 de Setembro, fica disponível no streaming do Disney+.

Mil milhões de dólares. Foi em grande velocidade que Divertida-mente 2 atingiu o milionário patamar de receitas de bilheteira, ficando para a história não só como o filme de animação que lá chegou mais depressa, como se tornou o filme de animação mais lucrativo da história do cinema.

Nesta nova aventura, a pequena Riley está mais crescida e a entrar na puberdade. Às emoções apresentadas no filme de 2015 – a Alegria, Medo, Raiva, Tristeza e Repulsa – juntaram-se a Ansiedade, a Inveja, a Vergonha e a Apatia, que viram do avesso o quartel-general na cabeça da pré-adolescente.

Na altura da estreia nos cinemas, a Time Out falou com alguns dos protagonistas da longa-metragem de animação que mereceu quatro estrelas da nossa crítica.

