Uma grande discoteca no Mercado de Santa Clara? Sim, mas não é para dançar

Os amantes do vinil têm uma atenção especial na agenda da cidade, que volta a acolher uma feira dedicada a este formato fonográfico entre 24 e 26 de Maio. Nesses três dias, o Mercado de Santa Clara será ocupado pela Feira de Vinil de Lisboa, com as suas bancas cheias de discos, entre LPs, singles e até raridades.

A feira acontece desde 2018 e, nesta edição, terá cerca de 30 expositores, alguns dos quais internacionais, com vários estilos de música, de várias décadas. E haverá também venda de acessórios, peças – para quem tem o gira-discos em baixa forma – e até leitores de vinil, novinhos em folha.

Com entrada livre, a feira abre a partir das 14.00, na sexta-feira, a partir das 09.00, no sábado, e a partir das 10.00, no domingo. As portas fecham às 20.00, de sexta-feira a sábado, e às 18.00, no domingo.

Mercado de Santa Clara. 24-26 Mai, Sex 14.00-20.00, Sáb 09.00-20.00 e Dom 10.00-18.00. Entrada livre

