Uma loja, workshops e dois apartamentos. A Casa Aberta da Santo Infante está de volta

E mesmo a tempo do Natal. A partir desta sexta-feira, a loja de design português ocupa dois andares de um prédio do Príncipe Real. Fica até 18 de Dezembro.

Se no ano passado a Casa Aberta da Santo Infante ocupou uma pequena loja de bairro e um apartamento charmoso na Rua de Santos-o-Velho, este ano o impulso foi crescer e ocupar, não um, mas dois andares de um prédio no Príncipe Real. A iniciativa – que esta loja de design português usa para assinalar a época natalícia, mas também para promover marcas e criativos nacionais – chega à segunda edição com duas casas inteiramente mobiladas e decoradas com produtos portugueses. Escusado será dizer que, a partir desta sexta-feira e até dia 18 de Dezembro, estarão abertas para quem as quiser visitar.

"Não quisemos ter dois espaços que transmitissem a mesma ideia", começa por explicar Paz Braga, arquitecta e fundadora da Santo Infante. No segundo andar, um T2 pronto a habitar e com todos os confortos para receber uma pequena família. No piso de cima, um espaço pensado para receber a agenda de eventos que esta Casa Aberta vai englobar, além da loja temporária, com todos os pequenos objectos que se querem debaixo de olho nesta altura do ano.

Ambos os espaços foram remodelados e projectados pela Cunha Ferreira Arquitectos – um está à venda (com a possibilidade de poder ser comprado com todo o recheio), o outro está para alugar. Lá dentro, estão peças de 55 marcas e artistas – tudo é pensado e produzido em Portugal. "A casa serve como palco do que se faz e do que se cria e as marcas só têm a ganhar em estarem ao lado umas das outras", continua.

Muitas peças foram feitas de propósito para este espaço. É o caso da tapeçaria de parede de Rita Sevilha ou do colorido papel de parede que reveste o duche de uma das casas de banho – resistente à água, é uma inovação da Richimi, com design de Elizabeth Olwen. Outras vieram directamente dos catálogos, como aconteceu com as novidades da Join que, depois do furor causado pela secretária do ano passado, apresenta agora uma mesa de apoio, um móvel de televisão e uma estante, tudo montado sem parafusos.

A sustentabilidade espreita aqui e ali – Irena Übler aproveitou os copos descartáveis usados na edição do ano passado para produzir os tampos de duas pequenas mesas de apoio e, mesmo ao lado, há um aparador, da re.SK8, feito com restos de tábuas de skate. "Converteu-se em negócio para as marcas e para nós, que tivemos vários projectos a vir da Casa Aberta. Ainda na semana passada chegou uma pessoa à loja a falar numa mesa que viu há um ano", refere Paz Braga. Em 2021, o projecto itinerante da Santo Infante recebeu cerca de 2000 visitantes.

Mas nem só de compras (e da oportunidade de comprovar, ao vivo, que é possível ter uma casa com recheio exclusivamente português) é feita esta Casa Aberta. O calendário de eventos inclui conversas e workshops gratuitos. Já este sábado, às 15.00, há um oficina de contos para os mais pequenos pela Orfeu Negro. Às terças-feiras, um ciclo de conversas aborda temas como design, arquitectura, sustentabilidade e turismo. É sempre às 17.00 e exige inscrição prévia.

Do lado dos workshops, a agenda não é menos extensa. No dia 26 de Novembro, às 10.00, a designer Elizabeth Olwen explora a cor enquanto tema. Outras marcas e autores são convidadas a partilhar técnicas e conhecimentos – Francisca Shearman Macedo (3), Feltrando (10) e Mundo de Sofia (18-19), sempre aos fim-de-semana. As actividades são gratuitas, mas requerem inscrição prévia.

Travessa do Monte do Carmo, 23, 2º e 3º andar (Príncipe Real). Ter-Sáb 10.00-19.00 (18 Nov-19 Dez). Entrada livre

