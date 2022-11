Wonderland prolonga a magia do Natal até 1 de Janeiro

A popular feira regressa ao Parque Eduardo VII já no final do mês, a 30 de Novembro, e prolonga a magia da época até ao primeiro dia do novo ano.

A programação para a edição deste ano ainda não foi anunciada, mas já há datas. O Wonderland arranca a 30 de Novembro e prolonga-se até 1 de Janeiro. Espera-se assim o regresso da famosa roda gigante, da popular pista de gelo e, claro, das restantes atracções que animam o Parque Eduardo VII nesta época do ano.

Depois de um ano de interregno, o regresso da feira à cidade no ano passado foi particularmente especial e envolveu quer animação itinerante quer o habitual mercado, num espaço aberto com mais de dez mil metros quadrados. Este ano, o público também deverá poder contar com as atracções já conhecidas, inclusive a imponente árvore de Natal, e as várias áreas dedicadas aos mais novos.

A entrada será livre, mas deverá haver atracções pagas, à semelhança das edições anteriores. Os preços ainda não foram divulgados.

Parque Eduardo VII. Seg-Qui 12.00-22.00, Sex 12.00-00.00, Sáb e feriado 10.00-24.00, Dom 10.00-22.00, dias 24 e 31 10.00-16.00 e dias 25 e 1 16.00-00.00 (horários a confirmar). Entrada livre.

+ Os melhores mercados de Natal em Lisboa

+ Leia grátis a edição digital da Time Out Portugal deste mês