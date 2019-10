Uma manifestação de amor no fecho inevitável da histórica Casa Pereira

O encerramento da loja histórica foi anunciada no início de Outubro, mas há quem não tenha perdido a esperança na permanência do cheirinho a café na Rua Garret.

“Vamos despedir-nos da Casa Pereira!” é o nome do evento criado no Facebook pelo Fórum Cidadania Lx, a primeira entidade da cidade a sair em defesa das lojas históricas com a iniciativa Círculo das Lojas, muito antes da Câmara Municipal de Lisboa ter arrancado com o programa Lojas com História.

O encontro está marcado para esta quinta-feira, dia 31, entre as 18.00 e as 19.00, na Casa Pereira, uma mercearia fina fundada em 1930, mas que encerra portas a 31 de Dezembro. Embora este seja efectivamente um evento de despedida, Paulo Ferrero, do Fórum Cidadania Lx, acredita que “enquanto há vida, há esperança”, querendo mostrar aos proprietários da loja que “há uma cidade que é sua cliente e que a empatia e o carinho é geral". "Vai fazer muita falta”, diz à Time Out.

No entanto, José Lemos, um dos proprietários, diz-nos que o contrato de promessa já foi assinado com um futuro proprietário, faltando só combinar e firmar a escritura. O que vai acontecer aqui não sabe, apenas que o espaço ficará, em princípio, para arrendar.

Enquanto ainda temos a Casa Pereira, aproveite para fazer boas compras de Natal, entre chás, bolachas, biscoitos ou chocolates.

Rua Garret, 38. Qui 18.00-19.00

