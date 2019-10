Mais uma loja histórica a fechar no centro de Lisboa: a Casa Pereira

Mais uma baixa no comércio tradicional: a Casa Pereira, no Chiado, vai fechar. Distinguida em 2016 com o selo Loja com História, encerra no final do ano.

Os donos da Casa Pereira decidiram fechar o número 38 da Rua Garrett. No final do ano, encerra-se a história desta loja, que abriu portas em 1930. O espaço será vendido a um novo proprietário. Um dos sócios, António Lemos, explicou ao jornal Público, que avança a notícia nesta sexta-feira, as razões que levaram a a este desfecho: a falta de clientela habitual, outras aspirações profissionais da nova geração da família e a exigência do negócio. E embora saiba que a loja vai mudar de ramo, não adianta mais pormenores.

A Casa Pereira, inaugurada há 89 anos numa loja em que chegou a funcionar uma perfumaria, tem-se aguentado nos últimos tempos graças aos turistas que seguem o cheirinho a café e espreitam as cores que embalam bolachas artesanais, chás, chocolates ou café, com destaque para os lotes da casa (Império, Cardeal e Continentes), torrados na Negrita, nos Anjos.

Agora, a loja junta-se ao lote de espaços classificados com o selo municipal Loja com História que encerraram portas, como a Ourivesaria e Joalharia Barreto & Gonçalves, a Casa Frazão, a Aníbal Gravador ou a Camisaria Pitta.

