Uma maratona d’Os Lusíadas para celebrar o Dia de Portugal

Para assinalar o Dia de Portugal, o Teatro Nacional D. Maria II convidou o actor António Fonseca a protagonizar uma maratona de leitura d'Os Lusíadas, que será transmitida online.

Verso por verso, estrofe por estrofe, canto por canto, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será assinalado de forma especial no teatro nacional. A partir do Salão Nobre Ageas, do Teatro Nacional D. Maria II, o actor António Fonseca dará voz à epopeia portuguesa por excelência. A leitura integral, comentada e ininterrupta de Os Lusíadas, que durará cerca de nove horas, será transmitida online, no Youtube e no Facebook.

“Comecei [a trabalhar n'Os Lusíadas] em Junho de 2008. Foi-se-me revelando uma grande história de vida, uma grande história da condição de ser humano, uma metáfora enorme da nossa condição de seres históricos, em qualquer sítio, em qualquer contexto cultural, em qualquer tempo”, escreve António Fonseca em comunicado. “Os Lusíadas são também uma súmula do saber que resistiu ao tempo e que continua a resistir: os factos são históricos ou poético/históricos, mas as suas profundas motivações são de todos os tempos. E a precisão, agudeza e, às vezes crueza, com que Camões as formula, embrulhadas nos processos poéticos podem deixar-nos o resto da vida a meditar.”

A maratona de leitura terá início às 10.00 da manhã de quarta-feira, 10 de Junho, prolongando-se até às 19.00. Posteriormente ficará disponível na Sala Online do teatro, onde já se encontram vários espectáculos que passaram pelos palcos do D. Maria II nos últimos anos.

